ارفعوا رؤوسكم.. الأمير وليام يوجه رسالة لكين ورفاقه بعد الهزيمة

وجّه الأمير وليام، ولي عهد بريطانيا ورئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، رسالة دعم إلى منتخب إنجلترا وقائده هاري كين عقب الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 2-1 في نصف نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفريق سيظل مصدر فخر للأمة البريطانية رغم ضياع حلم بلوغ النهائي.

وجاءت الرسالة في وقت خيمت فيه حالة من الحزن على الجماهير الإنجليزية بعد نهاية مشوار المنتخب في البطولة.

وقال الأمير وليام، في بيان نشره عبر حساباته الرسمية، إنه يشعر بـ"حزن شديد" عقب الخروج من البطولة، لكنه أشاد بما قدمه اللاعبون والجهاز الفني طوال مشوار كأس العالم، داعيًا الجميع إلى رفع رؤوسهم عاليًا.

وأضاف أن المنتخب خاض "بطولة رائعة" وأظهر شخصية قوية وروحًا قتالية استحقت احترام الجماهير، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل قاعدة يمكن البناء عليها في المستقبل.

وتضمنت الرسالة إشادة خاصة بقائد المنتخب هاري كين، الذي قاد إنجلترا خلال البطولة وساهم في وصولها إلى الدور نصف النهائي، إذ اعتبر الأمير وليام أن كين وزملاءه "سيظلون فخرًا للأمة"، وأن هذه المجموعة تمتلك الإمكانات التي تؤهلها للعودة بقوة في الاستحقاقات المقبلة. كما أثنى على المدير الفني توماس توخيل والجهاز الفني، معتبرًا أن المنتخب قدم واحدًا من أفضل مستوياته في بطولة كبرى خلال السنوات الأخيرة.

وجاءت رسالة الدعم عقب مباراة مثيرة شهدت تقدم إنجلترا بهدف سجله أنتوني جوردون، قبل أن تنجح الأرجنتين في العودة عبر إنزو فرنانديز، ثم تخطف هدف الفوز في الوقت القاتل بواسطة لاوتارو مارتينيز، لتحجز مقعدها في نهائي البطولة أمام إسبانيا.

وأكد هاري كين بعد المباراة أن المنتخب حاول الحفاظ على تقدمه، لكنه لم يتمكن من الصمود أمام الضغط الأرجنتيني، معربًا عن خيبة أمله لعدم الوصول إلى النهائي رغم الأداء القوي طوال البطولة.

ويرى مراقبون أن رسالة الأمير وليام تعكس تقليدًا راسخًا داخل العائلة المالكة البريطانية يتمثل في مساندة المنتخبات الوطنية في لحظات الانتصار والإخفاق على حد سواء، بهدف رفع الروح المعنوية للاعبين والجماهير. كما تأتي لتؤكد استمرار الدعم الرسمي للمنتخب قبل خوض مباراة تحديد المركز الثالث، التي تمثل فرصة لإنهاء المشاركة العالمية بصورة إيجابية.

وتبقى كلمات الأمير وليام الموجهة إلى هاري كين ورفاقه رسالة ثقة في مستقبل المنتخب الإنجليزي، مفادها أن الهزيمة لا تنتقص مما قدمه الفريق، وأن الإنجازات الكبرى تُبنى على الاستمرار والتطوير، وهو ما يمنح الجماهير أملاً في أن يعود "الأسود الثلاثة" أكثر قوة في البطولات المقبلة.