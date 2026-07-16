إبراهيم فايق يداعب الجماهير قبل النهائي: حان وقت تشجيع الأرجنتين

أطلق الإعلامي إبراهيم فايق تعليقًا طريفًا أثار تفاعلًا واسعًا بين جماهير كرة القدم، وذلك خلال تقديمه برنامج الكورة مع فايق، قبل المباراة النهائية المرتقبة، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتغيير طريقة التشجيع بعد النتائج التي شهدتها البطولة.

وقال إبراهيم فايق إن الجماهير اعتادت طوال مشوار البطولة على مساندة المنتخبات التي تواجه الأرجنتين، لكن النتيجة كانت واحدة في كل مرة، إذ نجح المنتخب الأرجنتيني في تجاوز جميع منافسيه والوصول إلى المباراة النهائية، رغم الدعم الجماهيري الكبير الذي حظيت به الفرق المنافسة.

وأضاف مازحًا أن الحل هذه المرة قد يكون في عكس أسلوب التشجيع، قائلًا: “إحنا كلنا في الماتش الجاي لازم نشجع الأرجنتين.. إحنا روحنا مع كل الفرق اللي لعبت ضد الأرجنتين وبرضه الأرجنتين كسبت.. لازم المرة الجاية نعكس.”

تعليق يحمل روح الدعابة

وجاءت تصريحات فايق في إطار ساخر، حيث حاول إضفاء أجواء من المرح قبل المواجهة النهائية، مستندًا إلى ما وصفه البعض بـ”نظرية الحظ”، في إشارة إلى أن تشجيع المنافسين لم يؤثر على نتائج المنتخب الأرجنتيني، الذي واصل انتصاراته بثبات حتى بلغ النهائي.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني المباراة النهائية بعدما قدم مستويات قوية طوال البطولة، وتمكن من تخطي العديد من المنافسين، ليؤكد مرة أخرى أنه أحد أبرز المنتخبات المرشحة لحصد اللقب، في ظل الأداء الجماعي المميز والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون في مختلف الأدوار.

وتمكنت الأرجنتين من قلب الطاولة على إنجلترا، وحولت تأخرها إلى فوز بهدفين لهدف، لتحسم المباراة لصالحها، وتتأهل لنهائي كأس العالم.

وحصل على جائزة رجل مباراة الأرجنتين وإنجلترا ليونيل ميسي، بعد الأداء الذي قدمه في مواجهة اليوم.