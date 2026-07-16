تمهيدا للتصعيد.. زيزو يطلب حيثيات قرار حفظ شكواه ضد الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور أن أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الزمالك السابق، تقدم بطلب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم للحصول على حيثيات قرار حفظ شكواه ضد نادي الزمالك، تمهيدًا لاتخاذ خطوات قانونية جديدة خلال الفترة المقبلة.

زيزو

وأوضح الغندور، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن زيزو يعتزم التقدم بتظلم في الشق المستعجل أمام لجنة الاستئناف، من أجل تحديد موعد للفصل في القضية، قبل اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، حال عدم التوصل إلى قرار نهائي على المستوى المحلي.

وتأتي هذه التطورات بعد أن قررت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم حفظ الشكوى التي تقدم بها زيزو ضد الزمالك، وهي القضية التي شهدت خلال الفترة الماضية تبادلًا للمذكرات والمستندات بين الطرفين، في ظل تمسك كل جانب بموقفه القانوني، قبل أن يبدأ اللاعب إجراءات التصعيد عبر مسار الاستئناف، تمهيدًا لإمكانية اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية.