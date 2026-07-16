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الحرب على إيران.. إخلاء مستشفى أطفال في الأحواز بعد سقوط صواريخ أمريكية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرب على إيران.. إخلاء مستشفى أطفال في الأحواز بعد سقوط صواريخ أمريكية

الغارات الأمريكية
الغارات الأمريكية
الخارجي

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، فجر الخميس، إخلاء مستشفى الشهيد بقائي المخصص لعلاج الأطفال، ولا سيما مرضى الأورام، في مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، وذلك عقب سقوط عدة صواريخ في محيط المستشفى خلال موجة من الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية. ووفقًا لما أورده التلفزيون الإيراني، جاء قرار الإخلاء كإجراء احترازي لحماية المرضى والطواقم الطبية، دون صدور إعلان رسمي عن وقوع إصابات داخل المستشفى أو تعرض المبنى لأضرار مباشرة.

وبحسب التقارير، سُمعت أربعة انفجارات في محيط مدينة الأهواز بالتزامن مع الغارات، فيما أشارت السلطات المحلية إلى أن الانفجارات ناجمة عن استهداف مواقع في المنطقة، دون الكشف عن طبيعة الأهداف العسكرية أو حجم الخسائر المادية والبشرية حتى الآن. كما لم تصدر وزارة الصحة الإيرانية بيانًا تفصيليًا بشأن أوضاع المرضى الذين جرى نقلهم أو أماكن إيوائهم بعد عملية الإخلاء.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، حيث وسعت واشنطن نطاق عملياتها العسكرية خلال الساعات الأخيرة لتشمل عدة مناطق داخل إيران، من بينها محافظة خوزستان، إلى جانب مواقع في بندر عباس وكنارك، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إيرانية وتقارير إخبارية متطابقة.

وفي المقابل، تؤكد طهران أن أولويتها في المرحلة الراهنة تتمثل في الرد على الهجمات والدفاع عن أراضيها، فيما تواصل القيادة الإيرانية توجيه رسائل تؤكد رفضها لأي ضغوط عسكرية. وفي الوقت ذاته، صدرت تصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيها إلى أن إيران "ترغب في التوصل إلى تسوية"، لكنه واصل لهجته التصعيدية بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية.

ويثير استهداف مناطق قريبة من منشآت مدنية، وعلى رأسها المستشفيات، مخاوف متزايدة بشأن الأوضاع الإنسانية، خاصة إذا كانت تلك المنشآت تقدم خدمات علاجية لفئات شديدة الحساسية مثل الأطفال ومرضى السرطان. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تؤكد أي جهة مستقلة وقوع إصابات بين المرضى أو الكوادر الطبية، كما لم تُنشر حصيلة رسمية للخسائر الناتجة عن الضربات التي استهدفت محيط المستشفى.

وتظل التطورات الميدانية متسارعة، في وقت تترقب فيه الأوساط الإقليمية والدولية ما ستؤول إليه المواجهة العسكرية، وسط دعوات متزايدة لتجنب استهداف المرافق المدنية والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

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