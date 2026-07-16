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طقس الخميس.. الأرصاد تحذر من شبورة مائية وتعلن درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس الخميس.. الأرصاد تحذر من شبورة مائية وتعلن درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس ليلًا مائلًا للحرارة ورطبًا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية صباحًا

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إلى جانب نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضافت أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر، ورياح شمالية غربية.

وأشارت إلى أن حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين مترين و2.5 متر، ورياح شمالية غربية، فيما يكون خليج السويس معتدلًا إلى مضطرب، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر، ورياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 35 37 25

العاصمة الجديدة 35 37 23

6 اكتوبر 36 38 23

بنها 35 37 25

دمنهور 34 36 23

وادى النطرون 35 37 23

كفر الشيخ 33 36 24

بلطيم 32 35 24

المنصورة 35 37 23

الزقازيق 35 37 24

شبين الكوم 34 36 24

طنطا 34 36 23

دمياط 32 35 24

بورسعيد 33 37 25

الاسماعيلية 36 38 23

السويس 35 37 24

العريش 34 37 22

رفح 33 36 21

رأس سدر 37 39 25

نخل 36 38 21

كاترين 33 35 19

الطور 35 37 25

طابا 35 37 23

شرم الشيخ 40 42 29

الغردقة 38 40 28

الاسكندرية 32 35 24

العلمين 30 34 23

مطروح 29 33 23

السلوم 33 36 22

سيوة 36 38 22

رأس غارب 37 39 27

سفاجا 38 40 28

مرسى علم 37 39 27

شلاتين 38 41 29

حلايب 34 37 29

أبو رماد 36 38 28

مرسى حميرة 37 40 28

أبرق 37 39 29

جبل علبة 36 38 28

رأس حدربة 33 36 29

الفيوم 36 38 24

بني سويف 36 38 24

المنيا 37 39 23

أسيوط 37 39 23

سوهاج 40 41 25

قنا 42 43 26

الأقصر 42 43 27

أسوان 43 44 28

الوادى الجديد 40 41 25

أبوسمبل 41 42 25

الهيئة العامة للأرصاد الجوية شبورة مائية شديد الحرارة درجات الحرارة

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