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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

24 ساعة نارية في الكرة المصرية.. اعتزال نجوم وقرار يهز الزمالك وزيزو

زيزو
زيزو
حسن العمدة

شهدت الكرة المصرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حالة من الزخم، بعدما فرضت أربعة أحداث بارزة نفسها على المشهد الرياضي، تنوعت بين اعتزال نجوم، واستقالة مدرب، وقرار قانوني أنهى أحد أكثر الملفات إثارة للجدل.

سعد سمير يعلن نهاية مشواره

أسدل سعد سمير، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، الستار على مسيرته الكروية، معلنًا اعتزاله كرة القدم بعد رحلة حافلة بالإنجازات، توج خلالها بالعديد من البطولات المحلية والقارية بقميص القلعة الحمراء، ليبدأ مرحلة جديدة بعيدًا عن المستطيل الأخضر.

أحمد شديد قناوي يودع الملاعب

ولحق أحمد شديد قناوي، الظهير الأيسر السابق للأهلي وعدد من الأندية المصرية، بقائمة المعتزلين، بعدما أعلن رسميًا إنهاء مسيرته الكروية، لينتهي مشوار امتد لسنوات طويلة شهد خلالها التنقل بين عدة أندية وترك بصمة واضحة في الدوري المصري.

ربيع ياسين يستقيل من تدريب السكة الحديد

وعلى صعيد الأجهزة الفنية، تقدم ربيع ياسين باستقالته من منصبه مديرًا فنيًا لفريق السكة الحديد، منهياً مهمته مع الفريق، في خطوة فتحت الباب أمام التكهنات بشأن وجهته المقبلة، بينما بدأت إدارة النادي البحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

اتحاد الكرة يحسم أزمة الزمالك وزيزو

أما الحدث الأبرز، فكان قرار لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم بحفظ الشكاوى المتبادلة بين نادي الزمالك وأحمد مصطفى "زيزو"، في القضية التي شغلت الرأي العام الرياضي خلال الأشهر الماضية.

وأكد الزمالك أن القرار جاء ليؤكد سلامة موقفه القانوني، فيما أعلن والد زيزو أن اللاعب سيتقدم باستئناف على القرار، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية، ما يعني أن القضية لم تُغلق بشكل نهائي، وقد تشهد فصولًا جديدة خلال الفترة المقبلة.

وبين اعتزال نجمين بارزين، واستقالة مدرب صاحب تاريخ، وقرار قانوني أثار جدلًا واسعًا، كانت الساعات الأخيرة واحدة من أكثر الفترات سخونة في الكرة المصرية، في وقت تستعد فيه الأندية لانطلاق موسم جديد يحمل الكثير من التحديات والطموحات.

سعد سمير أحمد شديد قناوي ربيع ياسين

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