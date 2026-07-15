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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رطوبة عالية وأجواء حارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً تفصيلياً بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 17 يوليو وحتى الثلاثاء 21 يوليو 2026.

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس الأيام القادمة، يشهد استمرار الأجواء المائلة للحرارة والرطبة في الصباح الباكر، لتتحول إلى حارة رطبة نهاراً على أغلب الأنحاء، وتصبح شديدة الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة ورطب ليلاً على كافة الأنحاء.

حالة الطقس في مصر الأيام القادمة

وحذرت الهيئة في بيانها من تكون شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر (من الساعة 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، منبهة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق؛ مما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة. كما توقعت الأرصاد نشاطاً للرياح أحياناً على فترات متقطعة في أغلب الأنحاء، وبخاصة يوم الجمعة 17 يوليو الجاري.

ونبهت الأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة السطحية يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس في الظل بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية عن القيم الفعلية المسجلة في الظل. ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة التحديثات اليومية الصادرة عنها بانتظام للوقوف على مستجدات الحالة الجوية والظواهر المصاحبة لها أولاً بأول لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

درجات الحرارة الايام القادمة

وحول درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة (من الجمعة 17 يوليو إلى الثلاثاء 21 يوليو):

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

  • الجمعة: العظمى 35 (المحسوسة 37)
  • السبت والأحد: العظمى 36 (المحسوسة 38)
  • الإثنين والثلاثاء: العظمى 37 (المحسوسة 39)

السواحل الشمالية:

  • الجمعة والسبت: العظمى 31 (المحسوسة 35)
  • الأحد والإثنين والثلاثاء: العظمى 32 (المحسوسة 36)

شمال الصعيد:

  • الجمعة: العظمى 37 (المحسوسة 39)
  • السبت: العظمى 38 (المحسوسة 40)
  • الأحد: العظمى 39 (المحسوسة 41)
  • الإثنين: العظمى 40 (المحسوسة 42)
  • الثلاثاء: العظمى 38 (المحسوسة 40)

جنوب الصعيد:

  • الجمعة: العظمى 41 (المحسوسة 42)
  • السبت: العظمى 41 (المحسوسة 42)
  • الأحد: العظمى 44 (المحسوسة 45)
  • الإثنين: العظمى 44 (المحسوسة 45)
  • الثلاثاء: العظمى 43 (المحسوسة 44)
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