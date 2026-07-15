الشرع لترامب: لا اتفاق مع إسرائيل دون انسحابها من سوريا.. وأردوغان يحذر

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إسرائيل تعرقل فرص تحقيق الاستقرار في سوريا بسبب رفضها إدراج بند الانسحاب من الأراضي السورية ضمن أي اتفاق محتمل، وفق ما أوردته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن الشرع قوله إن المفاوضات توقفت فور طرح قضية الانسحاب الإسرائيلي، متسائلًا: "طالما أنها ترفض الانسحاب، فلماذا نوقع اتفاقًا معها؟"، في إشارة إلى تمسك دمشق باعتبار الانسحاب شرطا أساسيا لأي تفاهم سياسي.

وأضاف الرئيس السوري أن نزع سلاح حزب الله اللبناني قبل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية أمر غير واقعي، محذرا من أن اللجوء إلى القوة لفرض نزع السلاح سيدفع المنطقة نحو مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.

وفي السياق ذاته، ذكرت الصحيفة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نقل إلى ترامب موقفًا مماثلًا، معتبرًا أن إسرائيل تقوض الاستقرار الإقليمي وتعرقل أي مسار سياسي يهدف إلى احتواء حلفاء إيران في المنطقة.

وشدد أردوغان، بحسب التقرير، على ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي من سوريا ولبنان قبل نهاية العام الجاري، مؤكدًا أهمية عدم ربط هذه الخطوة بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة أو أي اعتبارات سياسية داخلية.