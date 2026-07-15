حراق الغابات تحجب الشمس عن نيويورك

غطت سحب كثيفة من الدخان سماء مدينة نيويورك؛ ما أدى إلى حجب أشعة الشمس عن أجزاء واسعة من المدينة وتراجع مستوى الرؤية، نتيجة انتقال الدخان الناجم عن حرائق الغابات المشتعلة في كندا ومنطقة البحيرات العظمى بفعل الرياح، في مشهد أعاد إلى الأذهان موجات التلوث التي شهدتها المدينة خلال الأعوام الماضية.

وأصدرت سلطات ولاية نيويورك تحذيرات بشأن تدهور جودة الهواء، داعية السكان، ولا سيما الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي والقلب، إلى الحد من الأنشطة الخارجية واتباع الإرشادات الصحية للوقاية من تأثير الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء. كما أكدت الحاكمة كاثي هوكول أن الجهات المختصة تراقب تطورات الوضع على مدار الساعة، في ظل توقعات باستمرار تأثير الدخان خلال الساعات المقبلة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة تحول لون السماء إلى درجات رمادية وصفراء، مع انخفاض واضح في سطوع الشمس بسبب كثافة الدخان، فيما سجلت بعض مناطق المدينة مستويات جودة هواء وصفت بأنها غير صحية للفئات الحساسة، مع احتمال حدوث ارتفاعات مؤقتة في تركيز الملوثات إذا اقترب الدخان من سطح الأرض.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع استمرار مئات حرائق الغابات في كندا، حيث تكافح السلطات هناك أكثر من 800 حريق، بينها عدد كبير خارج نطاق السيطرة، الأمر الذي أدى إلى انتقال كميات هائلة من الدخان عبر الحدود نحو ولايات أمريكية عدة، شملت ميشيجان ونيويورك وماساتشوستس وأجزاء من الشمال الشرقي للولايات المتحدة.

وفي ولاية ميشيجان، أعلنت إدارة البيئة والبحيرات العظمى والطاقة (EGLE) حالة تأهب بسبب تدهور جودة الهواء الناتج عن دخان حرائق الغابات، محذرة من أن مستويات الجسيمات الدقيقة قد تصل إلى نطاق غير صحي، مع توصية السكان بتقليل التعرض للهواء الطلق عند الضرورة.

وأكد خبراء الأرصاد، وفقا لـ وسائل إعلام أمريكية، أن حركة الرياح ساهمت في نقل الدخان لمسافات طويلة، وهي ظاهرة أصبحت أكثر تكرارًا في السنوات الأخيرة مع ازدياد شدة موسم حرائق الغابات في أمريكا الشمالية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ.

ويحذر المختصون من أن التعرض المطول لدخان الحرائق قد يؤدي إلى تهيج العينين والجهاز التنفسي، ويزيد من مخاطر الإصابة بمضاعفات صحية لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وتواصل السلطات الأمريكية والكندية متابعة مسار سحب الدخان وتحديث التحذيرات الجوية بشكل دوري، في وقت يُنصح فيه السكان بمتابعة مؤشرات جودة الهواء والالتزام بالتعليمات الصحية حتى تحسن الظروف الجوية وانحسار تأثير الدخان عن المناطق المتضررة.



