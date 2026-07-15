شعبة البن: البن في مصر آمن.. وضبط مصنع غش لا يعكس واقع السوق|فيديو

أكد حسن فوزي رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، أن ما أُثير مؤخرًا بشأن انتشار البن المغشوش لا يعكس حقيقة السوق المصرية، مشددًا على أن غالبية التجار والمحلات الملتزمة لا تمارس أي عمليات غش، في ظل الرقابة المستمرة من الجهات المختصة.

الأجهزة الرقابية تتابع الأسواق

وقال فوزي، خلال مداخلة تلفزيونية، إن أجهزة الرقابة، وعلى رأسها وزارة التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، تنفذ حملات دورية ومكثفة على الأسواق، مشيرًا إلى أن واقعة ضبط مصنع في الفيوم يقوم بغش البن واستخدام علامات تجارية مقلدة تقتصر على منشأة غير مرخصة تعمل خارج الإطار الرسمي.

استيراد البن يخضع للرقابة

وأوضح أن البن يُستورد إلى مصر في صورته الخام "الأخضر" عبر شركات مصرية، ويخضع منذ دخوله البلاد لإجراءات رقابية من الجهات المختصة، بدءًا من الجمارك وحتى الأجهزة الرقابية المختلفة، بما يضمن سلامة المنتج قبل تداوله في الأسواق.

الغش مسؤولية الأجهزة المختصة

وأضاف أن عمليات الغش قد تتم باستخدام مواد مختلفة، إلا أن الكشف عنها والتعامل معها يقع ضمن اختصاص الأجهزة الرقابية، مؤكدًا أن القانون يتضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين، وأن السوق المنظم لا يمثل هذه الممارسات غير القانونية.