ترامب: لن أحدد مهلة للإيرانيين قبل ضرب الجسور

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه لن يحدد مهلة زمنية لإيران قبل أن تبدأ الولايات المتحدة شن ضربات على البنية التحتية مثل الجسور أو محطات توليد الكهرباء، كما هدد من قبل.

وقال ترامب - في تصريحات صحفية موجزة بعد هبوطه في ولاية بنسلفانيا لحضور قمة دفاعية - "لا أحب تحديد المهل، لكنهم يعلمون جيداً — إنهم يعرفون القصة. من الأفضل لهم أن يحسنوا التصرف"، حسبما أوردت شبكة (سي بي إس نيوز) الأمريكية.

وقد أدان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف بشدة تخلّي الولايات المتحدة عن مذكرة التفاهم، قائلًا إن بلاده لن تلتزم بمذكرة التفاهم إذا لم تجنِ منها أي فائدة.

وكتب قاليباف - عبر منصة (تليجرام) اليوم -، "لا يكون لمذكرة التفاهم معنى إلا عندما تكون بنودها سارية المفعول ونافذة. وإذا لم تستفد إيران من مذكرة التفاهم، فلا سبب لدينا للالتزام بمثل هذا التفاهم".