بعد انفصالها.. أميرة بدر تعود إلى زوجها رجل الأعمال عمرو بدر

عادت الإعلامية أميرة بدر إلى زوجها رجل الأعمال عمرو بدر، بعد أيام قليلة من إعلان انفصالهما، في خطوة فاجأت متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت أميرة بدر، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورة جمعتها بزوجها، وأرفقتها بتعليق مقتضب جاء فيه: "العائلة"، في إشارة إلى عودتهما واستئناف حياتهما الزوجية، وذلك بعد أيام من إعلان انتهاء العلاقة.

وكانت أميرة بدر قد أعلنت انفصالها في وقت سابق من خلال منشور عبر حسابها، كتبت فيه: "تم الانفصال.. أتمنى له الخير"، دون أن تكشف عن أسباب الانفصال أو تفاصيله، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيها.

وتأتي عودة أميرة بدر إلى زوجها بالتزامن مع تطورات مهنية شهدتها مؤخرًا، إذ قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اعتماد قرارات إدارة بودكاست "مع أميرة بدر" الخاصة بتفعيل التقييم الذاتي والإجراءات التصحيحية الفورية، لمواجهة مخالفات الأكواد والمعايير الإعلامية.

وأوضح المجلس أنه قبل الإجراءات التي اتخذها مسؤولو البودكاست، والتي تضمنت حذف بعض فقرات إحدى الحلقات، بسبب ما احتوته من محتوى يتعلق بتعاطي المواد المخدرة والإدمان والسياسات الجنائية المرتبطة بها، وذلك في إطار الالتزام بالضوابط والمعايير الإعلامية.