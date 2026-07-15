الحرارة تصل 43.. حالة الطقس غدا الخميس

تشهد حالة الطقس غدا الخميس ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث تحذر هيئة الأرصاد الجوية من التعرض لاشعة الشمس خلال ساعات النهار، مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة التي تسبب الشعور بالأجواء الحارة بشكل اكبر.

حالة الطقس غدا الخميس

أعلنت الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس حار رطب إلى شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب فى الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء.

وتزيد ارتفاع نسب الرطوبة من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل من 2:4 درجة مئوية.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى والصعيد ومدن القناة وذلك من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا.

ويكون هناك سحب منخفضة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

درجات الحرارة غدا

وتسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 35 درجة، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة، فيما تبلغ العظمى على السواحل الشمالية الغربية 31 درجة والمحسوسة 35 درجة، وتسجل السواحل الشمالية الشرقية 33 درجة والعظمى المحسوسة 36 درجة، بينما يسجل شمال الصعيد 37 درجة والمحسوسة 39 درجة، وتصل درجات الحرارة في جنوب الصعيد إلى 42 درجة، مع إحساس فعلي يصل إلى 43 درجة.

حالة الطقس المتوقعة من غدا الجمعة الى الثلاثاء المقبل

واوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة فى الفترة من بعد غدا الجمعة الى الثلاثاء المقبل الموافق 20 يوليو حيث يستمر الارتفاع في نسبة الرطوبة ويؤدي الى إرتفاع في درجات الحرارة على اغلب الأنحاء .

ويسود طقس حار الى شديد الحرارة رطب نهارا على اغلب الانحاء ، وطقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء .

كما يشهد أرتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2_4 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في هذة الفترة المشار اليها سابقا القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 - 36 درجة للعظمى وعلى السواحل الشمالية من 31 - 30 درجة للعظمى وعلى جنوب البلاد 40 -41 درجة للعظمى.



