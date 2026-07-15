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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقيب المحامين بالشرقية: أطالب مصطفى كامل بالنزول إلى الشرقية والاعتذار لأبنائها

مصطفى كامل
مصطفى كامل
رحمة سمير

قال عادل عفيفي نقيب المحامين بالشرقية، إنّ محافظة الشرقية وأبناءها تعرضوا للإساءة بعد تداول الفيديو محل الجدل، متسائلاً: «هل أهل الشرقية، الطفل والشابة والست الكبيرة وأمي وأختي تسمع الألفاظ دي على مواقع التواصل الاجتماعي؟».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن انتشار المقطع على نطاق واسع جعل أثره يتجاوز حدود المحافظة، مؤكداً أن أبناء الشرقية يعتبرون ما ورد فيه إساءة لفئة من أبنائهم، وهم الموسيقيون المنتمون إلى المحافظة.

وتابع، أن مصطفى كامل، إذا أراد احتواء الأزمة، فعليه تقديم اعتذار مباشر لأهالي الشرقية، قائلاً: «ينزل المحافظة ويراضي أهل الشرقية»، واقترح أن يعقد مؤتمراً يعتذر خلاله لأبناء المحافظة، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق فقط بالشكوى المقدمة من نقابة المحامين، بل إن هناك شكاوى أخرى ستُتخذ بشأن الواقعة، بحسب تعبيره.

وأكد عفيفي أن الموسيقيين الذين وردت أسماؤهم في الأزمة هم من أبناء الشرقية، وقال إن أحمد شاكر «قريبي وله عيلة كبيرة»، كما أشار إلى حلمي عبد الباقي وخالد بيومي، موضحاً أن حجم العائلة أو مكانة الشخص لا يغير من طبيعة الواقعة، لأن «السب والقذف العلني» – وفق وصفه – طال أبناء المحافظة، مشددًا، على أن احترام أهالي الشرقية واجب، وأن الفصل النهائي في القضية سيبقى بيد جهات التحقيق والجهات الفنية المختصة.
https://www.facebook.com/reel/4403396993139874 

نقيب المحامين نقيب المحامين بالشرقية مصطفى كامل الشرقية الموسيقيين

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