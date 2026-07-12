نقيب المحامين يقرر إسناد إدارة التأديب لثلاثة أعضاء ونقيبي المنوفية وشمال القليوبية

أصدر الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، قرارًا بإسناد إدارة التأديب إلى ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقيبي المنوفية وشمال القليوبية، وذلك في إطار تنظيم العمل الإداري بالنقابة.

وجاء نص قرار نقيب المحامين كالتالي:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، والقانون رقم 147 لسنة 2019،وبعد الاطلاع على لائحة نقابة المحامين الداخلية.

وتقرر الآتي: إسناد إدارة التأديب إلى كل من: ناصر العمري عضو المجلس، و حسام سعيد عضو المجلس، و أحمد عبد الهادي عضو المجلس، وأحمد داود – نقيب شمال القليوبية، و سامح بيومي – نقيب المنوفية.

يُنفذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم 12/7/2026.