حسام حسن يكشف مفاجأة عن سبب تأخر مشاركة هيثم حسن ونجومية إمام عاشور بالمونديال

قال الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر،: "أنا بختار اللاعب اللي يعمل أكتر من حاجة.. إمام عاشور كان بيهاجم كويس ويدافع وعنده الاختراق كمان".

وأضاف حسام حسن،: "هيثم حسن عنده مجموعة جنسيات، وتابعته من ضمن اللاعبين متعددي الجنسيات.. وإبراهيم كلم والده، وكلمه.. وقولت له إن منتخب مصر كبير، ولو جيت؛ أنت هتزيد.. وماوصَّلتش ليه رسالة إن إحنا عايزينك فهيجي مرتاح، لأ.. لازم يتعب.. الورق بتاعه كان لسه كل الإجراءات لم تنتهي، وده سبب تأخر مشاركته.. هو لاعب مؤدب واللاعيبه بتحبه".

حسام حسن عبر قناة أون

استضاف برنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، مساء اليوم الأحد، المدير الفني لمنتخب مصر، الكابتن حسام حسن، في حلقة خاصة يشاركه فيها عدد من أفراد أسرته.

حوار يجمع بين الرياضة والجوانب الإنسانية

بدأت الحلقة في تمام الساعة 9 مساءً، وتحدث حسام حسن خلالها عن أبرز المحطات في مسيرته الكروية لاعبًا ومدربًا، إلى جانب كواليس تجربته مع المنتخب المصري، والتحديات التي صاحبت مشواره في عالم كرة القدم.

كواليس خاصة من حياة المدير الفني للمنتخب

وتتناول الحلقة عددًا من المواقف الإنسانية والشخصية التي تجمع حسام حسن بأسرته، في أجواء تكشف جانبًا مختلفًا من حياته بعيدًا عن المستطيل الأخضر، كما تسلط الضوء على رحلته الطويلة في كرة القدم، وما حققه من إنجازات.

احتفاء بنجم الكرة المصرية

وتأتي استضافة حسام حسن في إطار اهتمام البرامج الحوارية بالرموز الرياضية المصرية، وإلقاء الضوء على تجاربهم ومسيرتهم، لا سيما بعد ارتباط اسمه بالعديد من المحطات المهمة في تاريخ الكرة المصرية، لاعبًا ومدربًا.