ارتفاع حصيلة زلزال فنزويلا إلى 4490 قتيلا

أعلنت رئاسة البرلمان الفنزويلي ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل التي ضربت البلاد إلى 4490 قتيلا.

وبلغ عدد المصابين أكثر من 16740 شخصا، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 6462 ناجيا من تحت الأنقاض حتى 11 يوليو 2026.

وأظهرت البيانات الرسمية، ارتفاع عدد الوفيات بمقدار 215 شخصاً مقارنة بالإحصائية السابقة، بينما بقي عدد المصابين والناجين دون تغيير.

وأكدت السلطات أن عمليات الإغاثة شملت 86794 أسرة متضررة، كما أُنشئ 94 مخيماً مؤقتاً في أنحاء البلاد؛ لإيواء 18437 شخصاً، في حين لا يزال 17907 أشخاص بلا مأوى.

وفيما يتعلق بحجم الدمار؛ أشارت السلطات إلى تضرر 856 مبنى، بينها 190 مبنى انهارت بالكامل، إضافة إلى تسجيل 1202 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزالين.

وتتواصل عمليات البحث والإغاثة بمشاركة 31837 عنصراً من فرق الطوارئ، وأكثر من 30 ألف متطوع، إلى جانب 2422 من رجال الإنقاذ الأجانب الذين يسهمون في إزالة الأنقاض وتقديم الدعم للمتضررين.