أحمد موسى: يجب تقليل الأجانب بالدوري وفتح الطريق أمام نجوم مصر للاحتراف

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الحفاظ على مكتسبات المنتخب الوطني خلال الفترة الحالية يتطلب إعادة ترتيب منظومة كرة القدم المصرية، والعمل بشكل جاد ومستمر داخل الأندية، مشددًا على أن دعم المنتخب يجب أن يكون أولوية باعتباره يمثل أمنًا قوميًّا رياضيًا لمصر.

مكتسبات المنتخب الوطني

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن هناك العديد من المواهب الكروية في مختلف المحافظات والقرى لا تحصل على الفرصة المناسبة للوصول إلى الأندية بسبب بعض الممارسات الخاطئة، مشيرًا إلى وجود لاعبين موهوبين لا يعرف أحد عنهم شيئًا رغم امتلاكهم إمكانيات كبيرة.

وقال إن اكتشاف المواهب يجب أن يبدأ فورًا، مؤكدًا أن الكرة المصرية تحتاج إلى منظومة واضحة تعتمد على الكفاءة والاختيار الصحيح، بعيدًا عن الواسطة أو الضغوط، من أجل بناء أجيال جديدة قادرة على خدمة المنتخب الوطني.

ممثل الدولة في المحافل الدولية

وشدد موسى على أن الانتماءات للأندية يجب ألا تتقدم على مصلحة المنتخب، قائلًا إنه رغم كونه مشجعًا للنادي الأهلي فإن منتخب مصر يأتي أولًا، مطالبًا الجميع بدعم المنتخب باعتباره ممثل الدولة في المحافل الدولية.

وأشار إلى ضرورة مراجعة لوائح كرة القدم المصرية، موضحًا أن هناك حاجة إلى تطوير القواعد المنظمة للعمل داخل الأندية، معربًا عن ثقته في وجود دعم رئاسي واضح للمنتخب الوطني ومسيرة تطوير الكرة المصرية.

العديد من المهاجمين المميزين

وتطرق أحمد موسى إلى أزمة مركز المهاجم الصريح، موضحًا أن الكرة المصرية كانت تمتلك العديد من المهاجمين المميزين مثل عماد متعب وميدو وعمرو زكي، بينما تعاني حاليًا من نقص واضح في هذا المركز، لافتًا إلى أن محمد صلاح شارك في أوقات كثيرة كمهاجم رغم أن هذا ليس مركزه الأساسي.

وانتقد موسى الاعتماد الكبير على اللاعبين الأجانب في بعض المراكز، مؤكدًا أن الأندية تدفع مبالغ مالية ضخمة للتعاقد مع محترفين أجانب، في الوقت الذي توجد فيه مواهب مصرية وأفريقية قادرة على تقديم مستويات مميزة بتكاليف أقل.

عدم مشاركته بشكل أساسي

وأكد أن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة يمثل دليلًا على وجود مواهب مصرية قادرة على الوصول للعالمية، رغم عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق الأول للنادي الأهلي، مطالبًا بمنح اللاعبين الشباب فرصًا أكبر لإثبات أنفسهم.

وطالب موسى بتقليل عدد اللاعبين الأجانب داخل الأندية، مقترحًا أن يقتصر العدد على ثلاثة لاعبين فقط لكل فريق، مع ضرورة عدم تعطيل احتراف اللاعبين المصريين حال وصول عروض مناسبة لهم، سواء لحراس المرمى أو اللاعبين أصحاب المستوى المميز.

وأضاف أن جميع لاعبي منتخب الرأس الأخضر الـ 26 محترفون خارج بلادهم، معتبرًا أن انتشار اللاعبين الأفارقة في الدوريات الخارجية؛ كان أحد أسباب تطور منتخباتهم.

وشدد على ضرورة دعم احتراف اللاعب المصري.

أزمة المهاجم الصريح

واختتم أحمد موسى تصريحاته بالتأكيد على أن الأندية يجب ألا تعتمد على لاعب واحد فقط، وأن تمتلك بدائل في كل مركز، موضحًا أن أزمة المهاجم الصريح تحتاج إلى خطط طويلة الأمد لاكتشاف وتجهيز العناصر القادرة على قيادة هجوم المنتخب مستقبلًا.