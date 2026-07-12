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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يطالب بإنهاء الواسطة في الناشئين: محمد صلاح خرج من قريةوالمواهب موجودة في كل مصر

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي
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قال الإعلامي أحمد موسى إن تطوير الكرة المصرية يبدأ من اكتشاف المواهب في جميع المحافظات والقرى، مطالبًا بإنهاء المحسوبية والوساطة في قطاعات الناشئين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام باكتشاف ورعاية المواهب.

الاهتمام بملف الكشافين

وأكد أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الدولة مطالبة بالاهتمام بملف الكشافين، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المواهب لا تجد الفرصة بسبب بُعدها عن الأندية أو لعدم امتلاكها الإمكانيات المادية.


وأضاف: “لازم نهتم زي ما الرئيس أكد، ونشوف الكشافين، وتكون المسألة فيها أمانة وحياد تام، والرئيس عايز مصر كلها يكون فيها تطوير في كل حاجة”.

 نجوم الكرة المصرية

واستشهد موسى بعدد من نجوم الكرة المصرية الذين خرجوا من القرى، قائلًا: “محمد صلاح جاي من نجريج، ومحمود الخطيب، وعماد متعب، وشيكابالا وغيرهم.. كلهم خرجوا من بيئات بسيطة، وده يؤكد إن الموهبة موجودة في كل مكان”.


وأشار إلى أن رسائل الجماهير كشفت عن وجود أزمة حقيقية في اختبارات الناشئين، موضحًا أن العديد من أولياء الأمور اشتكوا من انتشار الواسطة والمجاملات واشتراط دفع الأموال للالتحاق بالأندية، وهو ما يحرم الكثير من أصحاب المواهب الحقيقية من الحصول على فرصتهم.


وشدد الإعلامي على أن الرياضة يجب أن تقوم على الكفاءة فقط، قائلًا: “أنا عايز موهبة، وما يهمنيش ابن مين ولا جاي منين، الرياضة ما فيهاش فرق بين الفقير والغني”.

وطالب بإحياء منظومة دوري المدارس والمسابقات بين القرى والمراكز، مؤكدًا أنها كانت سببًا رئيسيًا في اكتشاف أجيال كبيرة من اللاعبين، وأضاف: “كان عندنا دوري مدارس ودوريات بين القرى، ومن خلالها كانت بتطلع المواهب، ولازم نرجع المنظومة دي من جديد”.

 ملف اكتشاف المواهب

وأكد موسى أن ملف اكتشاف المواهب يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة ووزارة الشباب والرياضة، داعيًا إلى إرسال كشافين إلى جميع المحافظات والنجوع لاكتشاف اللاعبين الموهوبين ومنحهم الفرصة بعيدًا عن أي مجاملات أو محسوبية.

مستقبل أفضل للكرة المصرية

واختتم أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أن مصر تمتلك ملايين المواهب القادرة على صناعة جيل جديد من النجوم، إذا حصلت على الفرصة العادلة، مشددًا على أن اختيار اللاعبين يجب أن يكون بالكفاءة فقط، لأن ذلك هو الطريق الحقيقي لبناء منتخب قوي ومستقبل أفضل للكرة المصرية.

أحمد موسى تطوير الكرة تطوير الكرة المصرية

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