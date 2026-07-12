درع الجنوب.. المتحدث العسكري يعلن إطلاق سلسلة فيديوهات جديدة لإبراز جهود القوات المسلحة والشرطة في حماية الاتجاه الجنوبي

‏أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة عن إطلاق سلسلة جديدة من فيديوهات جهود القوات المسلحة حماية الأمن القومي المصري في الاتجاه الجنوبي والحفاظ على وحماية مقدرات وثروات الوطن

‏وأطلق المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اسم درع الجنوب على سلسلة الفيديوهات التي سيتم إطلاقها قريبا يوضح فيه جهود القوات المسلحة والشرطة المدنية في مكافحة عمليات التنقيب عن الذهب غير الشرعية كذلك عملية التنقيب عن الثروات التعدينية بطريقة غير شرعية كذلك جهود القوات المسلحة والشرطة في مكبة مجابهة العصابات ومكافحة الهجرة غير شرعية والمهربين.