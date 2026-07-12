ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية في كأس العالم

واصل الأسطورة ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي، تحقيق الأرقام القياسية مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

وشارك ميسي في فوز منتخب الأرجنتين على سويسرا، بثلاثية مقابل هدف، في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس العالم.



وبعد تسجيله ثمانية أهداف منذ بداية كأس العالم 2026، لم يتمكن ليونيل ميسي من التسجيل في شباك سويسرا، لكنه قدم تمريرة حاسمة لماك أليستر التي سجل منها الهدف الإفتتاحي للأرجنتين.

وتمكن ميسي من تحطيم رقم الألماني ميروسلاف كلوزه، إذ خاض مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، مباراته الخامسة عشرة في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، وهو رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ البطولة، وبذلك، تجاوز ميسي رقم كلوزه، الذي خاض 14 مباراة في هذه المرحلة من البطولة، ولديه الآن فرصة لتعزيز الرقم بعد تأهل الأرجنتين لمباراة نصف النهائي.

الأرجنتين ضد إنجلترا

وتستعد الأرجنتين لمواجهة نظيرتها إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم، يوم الأربعاء المقبل، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، المباراة التي أكد ميسي إنها ستكون خاصة ومميزة بالنسبة له، لأنها ستكون أول مواجهة تجمعه بالمنتخب الإنجليزي.