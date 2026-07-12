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يتصدر قائمة المرشحين.. من هو أولي فورتي الذي اقترب من تدريب الزمالك؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

يتصدر قائمة المرشحين.. من هو أولي فورتي الذي اقترب من تدريب الزمالك؟

أولي فورتي
أولي فورتي
محمود أحمد
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دخل السويسري أولي فورتي بقوة في سباق تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعدما كشفت مصادر عن تصدره قائمة المرشحين لخلافة معتمد جمال الذي بات قريبًا من الرحيل عن منصبه مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد.

وتسعى إدارة الزمالك إلى حسم ملف المدير الفني خلال الفترة المقبلة في إطار خطة إعادة ترتيب أوراق الفريق استعدادًا للموسم الجديد الذي ينتظر خلاله الفريق العديد من التحديات المحلية والقارية وفي مقدمتها المنافسة على لقب الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

معتمد جمال يقترب من الرحيل

ورغم نجاح معتمد جمال في قيادة الزمالك للتتويج بلقب الدوري خلال الموسم الماضي فإن المؤشرات تشير إلى اتجاه إدارة النادي لإحداث تغيير على رأس الجهاز الفني والاعتماد على مدير فني جديد يقود المشروع الرياضي في المرحلة المقبلة.

وكشفت المصادر أن معتمد جمال عقد جلسة مع أحد مسؤولي النادي خلال الساعات الماضية طالب خلالها بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة في ظل اقتراب نهاية مشواره مع الفريق.

وأكد المدرب بحسب المصادر أنه رفض عدة عروض تدريبية تلقاها مؤخرًا من أندية في ليبيا والعراق مفضلًا انتظار حسم موقفه مع الزمالك تقديرًا للنادي ورغبته في إنهاء العلاقة بصورة احترافية.

أولي فورتي.. الاسم الأقرب

وبحسب مصادر فإن السويسري أولي فورتي أصبح المرشح الأبرز لتولي تدريب الزمالك بعد دخوله بقوة ضمن قائمة الأسماء التي تدرسها إدارة النادي.

ويعد فورتي واحدًا من المدربين أصحاب الخبرات الكبيرة في الكرة السويسرية حيث يبلغ من العمر 52 عامًا ويمتلك مسيرة تدريبية طويلة قاد خلالها العديد من الأندية والمنتخبات وخاض أكثر من 500 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

وخلال مسيرته تولى تدريب عدد من الأندية المعروفة في سويسرا أبرزها يانج بويز وزيورخ كما حقق أربعة ألقاب تمثلت في التتويج بلقبين في كأس سويسرا ولقبين في دوري التحدي السويسري.

دراسة أكثر من سيرة ذاتية

ولا يقتصر اهتمام إدارة الزمالك على اسم أولي فورتي فقط إذ تواصل لجنة التخطيط ومسؤولو النادي دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين من مدارس تدريبية مختلفة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن المدير الفني الجديد.

ويسعى مسؤولو القلعة البيضاء إلى اختيار مدرب يمتلك خبرة في التعامل مع الضغوط الجماهيرية وقادر على المنافسة على جميع البطولات إلى جانب تطوير مستوى الفريق والاستفادة من العناصر الشابة بما يتماشى مع استراتيجية النادي خلال المرحلة المقبلة.

الحسم خلال أيام

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الزمالك ملف المدير الفني خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة مع اقتراب فترة الإعداد للموسم الجديد حيث ترغب الإدارة في منح المدرب الجديد الوقت الكافي للتعرف على اللاعبين وتحديد احتياجات الفريق من الصفقات الجديدة ووضع برنامج الإعداد قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وتبقى الساعات المقبلة حاسمة في تحديد هوية المدير الفني الجديد للزمالك وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة من سيقود الفريق في الموسم المقبل وما إذا كان السويسري أولي فورتي سيحصل على ثقة الإدارة لبدء تجربة جديدة في الكرة المصرية.

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