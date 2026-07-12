ألفاريز: سنفعل كل شيء لكي يفوز ميسي بكأس العالم مرة أخرى

أكد خوليان ألفاريز نجم منتخب الأرجنتين على رغبتهم في تحقيق لقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي لإسعاد ميسي.

وقال ألفاريز بعد لقاء سويسرا : سنفعل كل شيء لكي يفوز ميسي بكأس العالم مرة أخرى، كل مباراة هي معركة من أجله، عندما سجلت الهدف أول شيء فعلته هو معانقة ليونيل.

وعن صعبة المباراة أمام سويسرا قال خوليان ألفاريز:"سعيد بما قدمناه لقد حاولنا حتى النهاية، و أصبحت الأمور صعبة بالرغم من أننا كنا نلعب بلاعب إضافي واضطررنا للذهاب إلى الأشواط الإضافية، لكننا كنا نعلم أننا إذا استمرينا في الضغط معًا، فإن الهدف سيأتي في النهاية، وهذا ما حدث بالفعل.

وعن محاولة الفيفا إهداء اللقب للأرجنتين ومساعدة التحكيم قال: هناك دائمًا الكثير من الحديث، لكنني أعتقد أن علينا تركيز طاقتنا على أمور أخرى؛ على عملنا وما نقوم به يومًا بعد يوم، المجموعة متحدة وقوية للغاية، لا يمكننا الانجراف وراء كل ما يُقال في وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك، كما قلت الفريق في حالة جيدة، والآن حان وقت الراحة والتفكير في المباراة القادمة.

واختتم ألفاريز قائلا : كنا نفضل حسم المباريات في وقت أبكر، ولكننا نعلم أن الأمور ليست سهلة، وجميع مباريات كأس العالم تسير على هذا النحو، ولم يتبق لنا الآن سوى مباراتين وسنقدم فيهما كل ما لدينا.