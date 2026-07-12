مدرب الأرجنتين بعد الفوز على سويسرا : وقف الحظ بجانبنا لأنهم تلقوا بطاقة حمراء

أكد ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين على معاناتهم في مباراة سويسرا ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم.

وقال سكالوني بعد المباراة : لقد عانينا اليوم، كنا نعلم أنهم فريق قوي جدًا بدنيًا من البداية إلى النهاية، وأعتقد أنهم وضعونا في مواقف صعبة للغاية ولم نتمكن من الخروج من بعض الحالات، ولكن، لنكن واقعيين، الحظ كان بجانبنا اليوم لأنهم تلقوا بطاقة حمراء ولعبوا بنقص عددي، ومن هنا بدأ الفريق يهاجم.

وواصل : يجب أن نكون واقعيين، لدينا أشياء كثيرة لنحسّنها، لكن الفوز دائمًا يجعل الأمور أفضل، ومع ذلك، فإن ما حققه هذا الفريق اليوم هو أمر تاريخي، بغض النظر عن أنه كان بإمكاننا اللعب بشكل أفضل، إلا أن التواجد في نصف النهائي مجددًا هو إنجاز تاريخي.

وعن مواجهة أنجلترا في نصف نهائي كأس العالم قال سنواجه فريقًا يلعب كرة قدم جيدة جدًا، ويمتلك مدربًا رائعًاـ ما نحتاجه الآن هو الاستشفاء والتعافي، وأعتقد أن هذا هو الأمر الأكثر أهمية في الوقت الحالي.

تأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على منتخب سويسرا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في مواجهة امتدت إلى الوقت الإضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى لحظاتها الأخيرة.