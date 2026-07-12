اجتماع عاصف لرئيس هيئة الرعاية الصحية: رضاء المنتفعين هو المعيار الحقيقي

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الهيئة ومديري الأفرع بمحافظات تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان"، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء والتشغيل، واستعراض معدلات انتظام تقديم الخدمات الطبية، ومتابعة مؤشرات قوائم انتظار المرضى، والوقوف على جاهزية المنشآت الصحية، بما يضمن سرعة حصول المنتفعين على الخدمات الصحية وتحقيق أعلى معدلات رضاء المواطنين.

واطّلع الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، على تقارير الأداء الخاصة بجميع أفرع الهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، متابعًا مؤشرات انتظام تقديم الخدمات الطبية، ومعدلات رضاء المنتفعين، ومؤشرات قوائم انتظار المرضى، ومستوى جاهزية المنشآت الصحية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وموقف الصيانة والتشغيل، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة التشغيلية.

المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء داخل منشآت الهيئة

وأكد الدكتور أحمد السبكي، في مستهل الاجتماع، أن المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء داخل منشآت الهيئة تمثل أحد أهم أدوات الإدارة الفاعلة، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو الوصول إلى أعلى مستويات الجودة والكفاءة التشغيلية، وضمان حصول كل منتفع على الخدمة الصحية في الوقت المناسب، وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وبما يعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشدد رئيس الهيئة على أن رضاء المنتفعين هو المؤشر الحقيقي لنجاح المنظومة، مؤكدًا أنه لا مجال لإهمال أي شكوى مهما بدا حجمها أو طبيعتها، وأن التعامل الجاد مع جميع الشكاوى يمثل جزءًا أصيلًا من ثقافة العمل داخل الهيئة، بهدف الوصول إلى الأسباب الحقيقية لأي ملاحظات والعمل على معالجتها بصورة فورية، بما يضمن الحفاظ على معدلات رضاء المواطنين عند مستويات تتجاوز 95%.

ووجّه الدكتور أحمد السبكي بتوحيد منظومة متابعة مؤشرات الأداء وقوائم انتظار المرضى على مستوى جميع الأفرع، مع إعداد تقرير أسبوعي موحد يتضمن مؤشرات دقيقة ومحدثة، بما يعزز جودة البيانات، ويوفر رؤية واضحة تدعم سرعة اتخاذ القرار والتدخل الفوري عند الحاجة، بما يضمن استدامة كفاءة تقديم الخدمات الصحية وتحقيق أفضل معدلات الأداء.

كما أكد أهمية الحفاظ على الجاهزية الكاملة للأدوية والمستلزمات الطبية والأصناف المنقذة للحياة بجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للمخزون الاستراتيجي وسرعة توفير الاحتياجات الطبية، بما يضمن عدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين واستمرار تقديم الرعاية الصحية بكفاءة وجودة في مختلف التخصصات.

وفي إطار جهود الهيئة المستمرة لتحسين تجربة المنتفعين، أكد رئيس الهيئة أن تحسين رحلة المريض يمثل أولوية استراتيجية خلال المرحلة المقبلة، موجهًا بإعادة تنظيم بعض مسارات تقديم الخدمة داخل المنشآت الصحية بما يسهم في تقليل زمن الانتظار، وتبسيط الإجراءات، وإنهاء أكبر قدر ممكن من الفحوصات والتقييمات الطبية خلال زيارة واحدة كلما أمكن، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة ورضاء المواطنين.

وفي سياق تطوير مستوى الخدمات الطبية التخصصية، وجّه الدكتور أحمد السبكي باستقطاب نخبة من كبار الخبراء والاستشاريين المصريين والدوليين للعمل داخل منشآت الهيئة، بما يعزز إنشاء مراكز تميز متخصصة في مختلف المجالات الطبية، ويسهم في نقل الخبرات وتوطين أحدث التقنيات العلاجية داخل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، معلنًا قرب إطلاق خدمات جراحات قلب الأطفال بمستشفى الأطفال التخصصي بالأقصر، إلى جانب إدخال أحدث التقنيات العلاجية لأمراض القلب داخل منشآت الهيئة بمحافظة أسوان، بما يسهم في عدم الحاجة إلى انتقال المرضى بين المحافظات وتحقيق العدالة في إتاحة الخدمات التخصصية.

كما شدد الدكتور أحمد السبكي على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ برامج الصيانة الوقائية الدورية لجميع المنشآت والتجهيزات الطبية والهندسية، مؤكدًا أن الحفاظ على الأصول الطبية يمثل مسئولية مباشرة لكافة المستويات الإدارية والتنفيذية، وركيزة أساسية لضمان استدامة التشغيل واستمرار تقديم الخدمات الصحية بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.

ووجّه رئيس الهيئة كذلك بتكثيف المرور الميداني المفاجئ على المنشآت الصحية بمختلف المحافظات، مع التركيز على متابعة مؤشرات الجودة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومعدلات التحول الرقمي، والانضباط التشغيلي، بما يضمن سرعة اكتشاف أي تحديات والتعامل معها بصورة استباقية، وتحقيق التحسين المستمر في الأداء المؤسسي.

واختتم الدكتور أحمد السبكي الاجتماع بالتأكيد على أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يرتكز على تكامل جميع عناصر التشغيل، وفي مقدمتها الكوادر الطبية المؤهلة، والأجهزة الحديثة، والمستلزمات الطبية، والإدارة الكفؤة، مؤكدًا أن الهيئة لن تسمح بأي معوق قد يؤثر على حق المواطن في الحصول على خدمة صحية آمنة وعالية الجودة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار المتابعة الميدانية والتقييم المستمر، بما يدعم مسيرة التطوير المستدام ويرسخ مكانة الهيئة العامة للرعاية الصحية كنموذج رائد في تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير العالمية.