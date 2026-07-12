فرويلر يهاجم الحكم بعد وداع سويسرا للمونديال: تقنية الفيديو أنهت المباراة

شن ريمو فرويلر، لاعب منتخب سويسرا، هجومًا حادًا على طاقم التحكيم عقب خسارة منتخب بلاده أمام الأرجنتين بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

وودع المنتخب السويسري البطولة بعدما تلقى الهزيمة أمام حامل اللقب، في لقاء شهد جدلًا تحكيميًا واسعًا بعد طرد بريل إمبولو في الشوط الثاني.

انتقادات حادة للحكم وتقنية الفيديو

وقال فرويلر في تصريحات صحفية عقب المباراة: "هذه كارثة، لا أعرف ماذا يفعل هذا الحكم هنا. لا أفهم كيف يمكن لتقنية الفيديو أن تغيّر مباراة بهذه الطريقة".

وأضاف: "البطاقة الحمراء أنهت المباراة. لا ينبغي أن تُحسم مواجهة بهذا الشكل. كنا نلعب 11 ضد 11، وكان بإمكاننا التفوق عليهم".

طرد إمبولو يقلب المباراة

واضطر منتخب سويسرا لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 72، بعدما أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه بريل إمبولو بداعي ادعاء السقوط، وذلك عقب مراجعة اللقطة عبر تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

وأثار القرار حالة من الغضب داخل معسكر المنتخب السويسري، الذي اعتبر أن الطرد غيّر مجريات اللقاء وأفقد الفريق فرصة مواصلة المنافسة أمام المنتخب الأرجنتيني.

ياكين يعلق على الإقصاء

من جانبه، تحدث مراد ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا، عن خروج فريقه من البطولة عقب الخسارة أمام الأرجنتين، مؤكدًا أن فريقه قدم مباراة قوية قبل أن تتغير الظروف بعد حالة الطرد.

وبهذا الفوز، حجز منتخب الأرجنتين بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، ليواصل حملة الدفاع عن لقبه في كأس العالم 2026، بينما انتهى مشوار سويسرا عند محطة ربع النهائي بعد أداء نال إشادة واسعة رغم الإقصاء.