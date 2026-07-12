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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 12-7-2026

الدرهم الاماراتي
الدرهم الاماراتي
آية الجارحي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ارتفاع طفيف شهده سعر صرف الدرهم الاماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الاحد في البنوك.

أسعار الدرهم الاماراتي 

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الدولار اليوم الاحد 12-7-2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدرهم الاماراتي في :"مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك HSBC"  13.57 جنيه للشراء و 13.60 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الامارتي الان 

 

سعر الدرهم الاماراتي بنك الإسكندرية 13.55 جنيه للشراء و13.59 جنيه للبيع

سعر الدرهم الاماراتي بنك قناة السويس 13.55 جنيه للشراء 

و13.60 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك نكست (NXT) 13.55 جنيه للشراء و 13.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الامارتي في البنك الأهلي المصري  13.55 جنيه للشراء و 13.59 جنيه.

سعر الدرهم الاماراتي بنك مصر 13.55 جنيه للشراء و13.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي بنك فيصل الإسلامي 13.54 جنيه للشراء و13.58 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك أبوظبي الأول مصر 13.54 جنيه للشراء ، و13.59 جنيه للبيع

سعر الدرهم الاماراتي  في بنك البركة 13.54 جنيه للشراء و 13.59 جنيه للبيع

سعر الدرهم الاماراتي ميد بنك 13.53 جنيه للشراء و 13.61 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي بنك التنمية الصناعية 13.52 جنيه للشراء و 13.63 جنيه للبيع

سعر الدرهم الاماراتي البنك الأهلي الكويتي 13.51 جنيه للشراء و 13.55 جنيه للبيع 

سعر الدرهم الاماراتي البنك المصري الخليجي 13.50 جنيه للشراء و 13.55 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك التعمير والإسكان 13.50 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي كريدي أجريكول 13.49 جنيه للشراء  و

13.59 جنيه للبيع

سعر الدرهم الاماراتي البنك العربي الأفريقي الدولي 13.49 جنيه للشراء و 13.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك الإمارات دبي الوطني 13.46 جنيه للشراء  و13.53 جنيه للبيع

سعر الدرهم الاماراتي بنك الكويت الوطني 13.44 جنيه للشراء و 13.74 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي الجنيه أسعار الدرهم الاماراتي الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه الدرهم الاماراتي أمام الجنيه

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