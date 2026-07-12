تايتانيك إسرائيل.. جنرال إسرائيلي يحذر من سيناريو مرعب يهدد إيلات والجيش ينهار

حذّر اللواء الإسرائيلي المتقاعد يتسحاق بريك من أن إسرائيل تواجه ما وصفه بـ"سيناريو كارثي" يهدد أمنها القومي، مشبهاً الوضع الحالي بسفينة تايتانيك التي واصلت الإبحار نحو جبل الجليد بينما تجاهل ركابها الخطر الوشيك.



وقال بريك، في مقال نشرته صحيفة معاريف، إن الجيش الإسرائيلي يعاني من تآكل غير مسبوق في قدراته البشرية والعملياتية، مؤكداً أن النقص الحاد في القوات النظامية والاحتياطية ينعكس على قدرة الجيش في تنفيذ مهامه الدفاعية والهجومية، وأن استدعاء جنود الاحتياط بشكل متكرر لم يعد حلاً، بل مجرد تأجيل لأزمة أكبر.



وأضاف أن الوضع في قطاع غزة يزداد تعقيداً، مع استمرار حركة حماس في إعادة بناء قدراتها العسكرية وتعزيز صفوفها، في وقت يعجز فيه الجيش الإسرائيلي عن تحقيق حسم عسكري أو توفير الحماية الكاملة للمستوطنات المحاذية للقطاع.



كما اعتبر أن الجبهة الشمالية لا تقل خطورة، محذراً من أن أي انسحاب للقوات الإسرائيلية إلى ما يعرف بـ"الخط الأصفر" سيجعل المستوطنات الحدودية أكثر عرضة لهجمات حزب الله، مع استمرار خطر الصواريخ والطائرات المسيّرة.



وتطرق بريك إلى ما وصفه بالتهديدات الإقليمية المتصاعدة، مشيراً إلى أن تعاظم الدور التركي في سوريا وتحالفات أنقرة الإقليمية، إلى جانب التهديد الإيراني، يزيدان من الضغوط الاستراتيجية على إسرائيل.



وحذر أيضاً من هشاشة الحدود الممتدة بين وادي عربة ونهر الأردن، معتبراً أن احتمال تسلل مجموعات مسلحة لعزل مدينة إيلات لم يعد مجرد فرضية، بل تهديداً واقعياً، وإمكانية تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية.



واختتم الجنرال الإسرائيلي مقاله بالدعوة إلى إعادة بناء الجيش وتعزيز قدراته، وإصلاح العلاقات الدولية، وتغيير القيادة السياسية والعسكرية، محذراً من أن استمرار السياسات الحالية سيدفع إسرائيل نحو أزمة قد يصعب احتوائها.