المصري يفوض رجب عبد القادر بمهام الإدارة التنفيذية بعد قبول اعتذار اللواء إيهاب الساعي

أعلن مجلس إدارة النادي المصري قبول الاعتذار الذي تقدم به اللواء إيهاب الساعي عن عدم الاستمرار في مهام الإدارة التنفيذية للنادي، موجهًا له الشكر على الفترة التي قضاها داخل القلعة الخضراء.

وقرر مجلس الإدارة تفويض رجب عبد القادر لتولي ومتابعة مهام الإدارة التنفيذية للنادي بصورة مؤقتة، وذلك حتى انعقاد الجمعية العمومية المقبلة.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص مجلس إدارة النادي المصري على ضمان انتظام العمل الإداري واستمرار سير جميع الملفات داخل النادي، لحين الانتهاء من إجراءات الجمعية العمومية واتخاذ ما يلزم بشأن المرحلة المقبلة.