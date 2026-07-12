القبض على 5 تجار مخدرات تشاجروا مع جيرانهم بالأسلحة النارية بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص يحملون أسلحة نارية بالتعدى على آخر بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (5 أشخاص " أحدهم له معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة) ، وتم بإرشادهم ضبط (بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش - طبنجة – كيلو جرام من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين - 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") .





وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار، وإرتكابهم الواقعة بتاريخ 7/ الجارى وذلك لخلافات جيرة مع بعض أهالى المنطقة محل سكنهم ، قاموا على إثرها بإشهار أسلحة نارية على النحو الوارد بمقطع الفيديو دون إطلاق أعيرة نارية بقصد البلطجة والإستعراض وترهيب الأهالى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





