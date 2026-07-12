ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

لا يزال حفل زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت ولاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل، رغم الإجراءات الصارمة التي فُرضت للحفاظ على خصوصية المناسبة.

حضور نخبوي يتجاوز الألف مدعو

شهد الحفل حضور أكثر من ألف مدعو من أبرز الشخصيات في مجالات الفن والرياضة والسينما، في تجمع وصفه الحاضرون بأنه الأضخم من نوعه هذا العام.

هدايا استثنائية بدلاً من التقاليد

استغنى العروسان عن الهدايا التقليدية، وقدما للضيوف هدايا فاخرة تعكس مكانتهماK وتضمنت الهدايا ساعات يد أصلية من دار "كارتييه" العالمية، إلى جانب حقائب يد فاخرة من أشهر دور الأزياء العالمية.

فقرات ترفيهية وسحوبات على جوائز قيمة

تضمن الحفل عدداً من الألعاب والسحوبات التي خُصصت للضيوف، وكان أبرزها سيارة "شيفروليه" كلاسيكية من طراز عام 1970 بعد إعادة ترميمها بالكامل.

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