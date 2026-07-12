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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صراع الحذاء الذهبي يشتعل.. ترتيب هدافي كأس العالم 2026

ميسي ومبابي
ميسي ومبابي
إسلام مقلد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

اشتعل سباق الحذاء الذهبي في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، مع استمرار المنافسة بين أبرز نجوم الكرة العالمية على لقب هداف النسخة الحالية.

وشهدت البطولة حتى الآن صراعًا قويًا على قمة جدول الهدافين، بعدما نجح الفرنسي كيليان مبابي في معادلة رصيد الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليتقاسم الثنائي الصدارة برصيد 8 أهداف لكل منهما، قبل المراحل الحاسمة بنصف نهائي البطولة.

صراع الوصافة

ورفع النرويجي إيرلينج هالاند رصيده إلى 7 أهداف، ليتوقف عند ذلك بعد خروج النرويج على يد إنجلترا اليوم من الدور ربع النهائي.

ويحتل الإنجليزيان هاري كين وجود بيلينجهام المركز الرابع برصيد 6 أهداف لكل لاعب، بينما يأتي الفرنسي عثمان ديمبيلي في المركز السادس بعدما سجل 5 أهداف.

ويشهد المركز السابع تساوي أربعة لاعبين برصيد 4 أهداف، وهم الإسباني ميكيل أويارزابال، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، والمكسيكي خوليان كينيونيس، والسنغالي إسماعيلا سار.

في المقابل، يتواجد الكندي جوناثان ديفيد في المركز الحادي عشر برصيد 3 أهداف.

وجاء ترتيب هدافي كأس العالم 2026 حتى الآن كالتالي:

الترتيباللاعبالمنتخبالأهداف
1كيليان مبابيفرنسا8
1ليونيل ميسيالأرجنتين8
3إرلينج هالاندالنرويج7
4هاري كينإنجلترا6
4جود بيلينجهامإنجلترا6
6عثمان ديمبيليفرنسا5
7ميكيل أويارزابالإسبانيا4
7فينيسيوس جونيورالبرازيل4
7خوليان كينيونيسالمكسيك4
7إسماعيلا سارالسنغال4
11جوناثان ديفيدكندا3

ويترقب عشاق كرة القدم الجولات المقبلة لمعرفة هوية الفائز بجائزة هداف كأس العالم 2026، في ظل التقارب الكبير بين كبار المهاجمين واستمرار منافسات البطولة حتى المباراة النهائية.

الحذاء الذهبي بطولة كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم كأس العالم 2026 الولايات المتحدة الأمريكية ليونيل ميسي

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