صراع الحذاء الذهبي يشتعل.. ترتيب هدافي كأس العالم 2026

اشتعل سباق الحذاء الذهبي في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، مع استمرار المنافسة بين أبرز نجوم الكرة العالمية على لقب هداف النسخة الحالية.

وشهدت البطولة حتى الآن صراعًا قويًا على قمة جدول الهدافين، بعدما نجح الفرنسي كيليان مبابي في معادلة رصيد الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليتقاسم الثنائي الصدارة برصيد 8 أهداف لكل منهما، قبل المراحل الحاسمة بنصف نهائي البطولة.

صراع الوصافة

ورفع النرويجي إيرلينج هالاند رصيده إلى 7 أهداف، ليتوقف عند ذلك بعد خروج النرويج على يد إنجلترا اليوم من الدور ربع النهائي.

ويحتل الإنجليزيان هاري كين وجود بيلينجهام المركز الرابع برصيد 6 أهداف لكل لاعب، بينما يأتي الفرنسي عثمان ديمبيلي في المركز السادس بعدما سجل 5 أهداف.

ويشهد المركز السابع تساوي أربعة لاعبين برصيد 4 أهداف، وهم الإسباني ميكيل أويارزابال، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، والمكسيكي خوليان كينيونيس، والسنغالي إسماعيلا سار.

في المقابل، يتواجد الكندي جوناثان ديفيد في المركز الحادي عشر برصيد 3 أهداف.

وجاء ترتيب هدافي كأس العالم 2026 حتى الآن كالتالي:

الترتيب اللاعب المنتخب الأهداف 1 كيليان مبابي فرنسا 8 1 ليونيل ميسي الأرجنتين 8 3 إرلينج هالاند النرويج 7 4 هاري كين إنجلترا 6 4 جود بيلينجهام إنجلترا 6 6 عثمان ديمبيلي فرنسا 5 7 ميكيل أويارزابال إسبانيا 4 7 فينيسيوس جونيور البرازيل 4 7 خوليان كينيونيس المكسيك 4 7 إسماعيلا سار السنغال 4 11 جوناثان ديفيد كندا 3

ويترقب عشاق كرة القدم الجولات المقبلة لمعرفة هوية الفائز بجائزة هداف كأس العالم 2026، في ظل التقارب الكبير بين كبار المهاجمين واستمرار منافسات البطولة حتى المباراة النهائية.