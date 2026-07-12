حملة تغيير بعد الفشل المونديالي.. إقالة 16 مدربا في كأس العالم 2026

أسفرت منافسات بطولة كأس العالم عن مسلسل من الإقالات في صفوف المديرين الفنيين بعد إقصاء منتخباتهم من السباق بشكل مبكر.

ويعد أول ضحية من ضحايا كأس العالم هو صبري لموشي، المدير الفني لمنتخب تونس، الذي تمت إقالته بعد مباراة واحدة فقط في دور المجموعات بكأس العالم، حيث تلقى خسارة بخماسية أمام السويد.

وتولى مهمة تدريب منتخب تونس في كأس العالم خلال دور المجموعات بعد ذلك هيرفي رينارد وانتهت المهمة بعد خروج المنتخب من الدور الأول.

وجاءت قائمة الإقالات بعد كأس العالم كالتالي:

ستيف كلارك مدرب إسكتلندا، بعد الخروج من دور المجموعات.

نفس الحال لميروسلاف كوبيك، مدرب التشيك، وكارلوس كيروش، مدرب غانا، وجمال السلامي، مدرب الأردن.

أما الراحلون بعد الخروج من دور الـ 32، فهم رونالد كومان، مدرب هولندا، وهوجو بروس، مدرب جنوب أفريقيا، وميونج بو، هونج مدرب كوريا الجنوبية.

وضمت قائمة الإقالات من مناصبهم بعد وداع كأس العالم من دور الـ 16: روبيرتو ماتينيز، مدرب البرتغال، وخافيير أجيري، مدرب المكسيك، وسيبستيان بيكاسيسي، مدرب الإكوادور، وباب ثياو، مدرب السنغال.

ومن دور ربع النهائي انضم للراحلين عن منتخباتهم كل من يوليان ناجلسمان، مدرب ألمانيا، ومارسيلو بيلسا، مدرب أوروجواي، وزلاتكو داليتش، مدرب كرواتيا.