قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من شرطة الاحتلال
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد .. فيديو
سموتريتش يرثي ليندسي جراهام: إسرائيل فقدت أحد أعظم أصدقائها في واشنطن
أخبار التوك شو| النائب محمد أبو العينين يترأس قمة رؤساء برلمانات الاتحاد.. والرئيس السيسي يتقدم بخالص التعازي لقطر
علاقة غريبة بمدرسها.. جيدا منصور تزيد اللغز غموضا بمسلسل تحت السن
أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد 12-7-2026
شركتان مصريتان بصدد التعاقد لتوصيل الغاز لمدينتي معان والموقر بالأردن
سنتكوم: مضيق هرمز مفتوح.. وإيران لا تسيطر على الممر الملاحي
سلطنة عمان تحتج رسميا لدى إيران.. استدعاء السفير ومطالبة باحترام السيادة وحسن الجوار
الأهلي يحدد موعد معسكر إسبانيا.. ومواجهة ودية مرتقبة أمام برشلونة
الإعدام شنقًا لسائق أنهى حياة طفل دهسًا أثناء محاولة سرقة سيارته بالقليوبية
خطوة بخطوة.. كيف تقدم في كلية الشرطة لعام 2026 - 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قومي المرأة يشارك بمعرض ديارنا بالساحل بمنتجات سيدات برنامج تحويشة

المجلس القومي للمرأة يشارك في معرض "ديارنا" بالساحل الشمالي بمنتجات سيدات برنامج "تحويشة"
المجلس القومي للمرأة يشارك في معرض "ديارنا" بالساحل الشمالي بمنتجات سيدات برنامج "تحويشة"
أمل مجدى
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذي أُقيم بالساحل الشمالي  وذلك خلال الفترة من 7 إلى 10 يوليو الجاري.

وذلك  في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الأوروبي، والسفارة الهولندية.


وشهد جناح قومي المرأة عرض مجموعة متنوعة من منتجات السيدات المستفيدات من برنامج "تحويشة" بمحافظتي بني سويف والمنيا، والتي شملت العديد من المشغولات اليدوية والمنتجات التراثية والحرفية التي تعكس مهارات السيدات وإبداعهن، وتبرز جودة الصناعات المحلية وقدرتها على المنافسة.


وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال توفير فرص تسويقية للمنتجات التي تنفذها السيدات المستفيدات من البرامج والمشروعات التنموية، بما يسهم في تعزيز فرص وصولها إلى الأسواق وزيادة العائد الاقتصادي من مشروعاتهن.


ويواصل قومي المرأة جهوده لتمكين السيدات اقتصاديًا من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفتح منافذ تسويقية جديدة لمنتجاتهن، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر وتعزيز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية.

القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة ديارنا معرض ديارنا معرض ديارنا بالساحل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

.تشاكا يحتج من مجاملة الحكم للأرجنتين بعد طرد امبولو

انهيار إيمبولو واعتراض تشاكا.. قرار تحكيمي مُثير يُشعل مواجهة الأرجنتين وسويسرا |تفاصيل

مرتبات يوليو 2026

صرف 1000 جنيه شهريًا بخلاف الزيادة والعلاوة.. مفاجأة بشأن مرتبات يوليو 2026 لهؤلاء

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

كأس العالم

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026

الارجنتين وسويسرا

جدل تحكيمي وطرد لاعب سويسرا يُشعلان مواجهة الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026

الأرجنتين

موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026

أرشيفية

وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر عن عمر يناهز 74 عاماً

الارجنتين وسويسرا

على طريقة حسام حسن.. مدرب سويسرا يُهاجم التحكيم بعد طرد «إيمبولو» ويتهم الحكم بمُحاباة الأرجنتين

ترشيحاتنا

الشمس

لغز حير العلماء لعقود.. هل يحمل الغبار الكوني سر حرارة الشمس المستحيلة؟

طرد

دموع إمبولو تكشف قانونا جديدا.. كيف صنع الهوية الخاطئة أول حالة طرد مثيرة في مونديال 2026؟

كأس العالم

50 مليون دولار تنتظر البطل.. كيف توزعت مكافآت كأس العالم 2026 مع احتدام سباق اللقب؟

بالصور

ماذا يفعل الأرز الأبيض بمرضى الكبد الدهني؟

ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى
ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى
ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى

ما أسباب الإصابة بجفاف العين فجأة؟

ما أسباب الاصابة بجفاف العين فجأة؟
ما أسباب الاصابة بجفاف العين فجأة؟
ما أسباب الاصابة بجفاف العين فجأة؟

احذر قبل فوات الأوان .. أسباب انفجار التكييف بالمنزل

احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل

حملات "طرق الأبواب" تجوب القرى والمدن لتقنين الأوضاع وقطع المرافق عن غير الملتزمين بالشرقية

املاك الدولة
املاك الدولة
املاك الدولة

فيديو

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد