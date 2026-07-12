قومي المرأة يشارك بمعرض ديارنا بالساحل بمنتجات سيدات برنامج تحويشة

شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذي أُقيم بالساحل الشمالي وذلك خلال الفترة من 7 إلى 10 يوليو الجاري.

وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الأوروبي، والسفارة الهولندية.



وشهد جناح قومي المرأة عرض مجموعة متنوعة من منتجات السيدات المستفيدات من برنامج "تحويشة" بمحافظتي بني سويف والمنيا، والتي شملت العديد من المشغولات اليدوية والمنتجات التراثية والحرفية التي تعكس مهارات السيدات وإبداعهن، وتبرز جودة الصناعات المحلية وقدرتها على المنافسة.



وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال توفير فرص تسويقية للمنتجات التي تنفذها السيدات المستفيدات من البرامج والمشروعات التنموية، بما يسهم في تعزيز فرص وصولها إلى الأسواق وزيادة العائد الاقتصادي من مشروعاتهن.



ويواصل قومي المرأة جهوده لتمكين السيدات اقتصاديًا من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفتح منافذ تسويقية جديدة لمنتجاتهن، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر وتعزيز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية.