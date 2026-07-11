القومي للمرأة ينظم لموظفي قضايا الدولة اليوم التفاعل جهود مناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

في إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل ، وبرعاية المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة والقاضى محمود حلمى الشريف وزير العدل نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومجلس الدولة ، وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي، اليوم التعريفي الثاني لموظفات وموظفي هيئة قضايا الدولة حول "الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، وذلك بمقر المركز القومي للدراسات القضائية، بمشاركة 50 من موظفات وموظفي هيئة قضايا الدولة.

استُهلت فعاليات اليوم بكلمة القاضي إيهاب الضويني، الأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية، نقل خلالها تحيات القاضي محمود السيد، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، وتمنياته للمشاركين ببرنامج تدريبي مثمر يحقق أقصى استفادة ويسهم في تعزيز كفاءتهم المهنية.

كما نقل المستشار الدكتور ميشيل حكيم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، تحيات القاضي محمود حلمي الشريف وزير العدل، والقاضية سالي الصعيدي مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، مؤكدًا أن تنظيم هذا اليوم يأتي في إطار الشراكة بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة لبناء القدرات القضائية في قضايا العنف ضد المرأة، وفي مقدمتها جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

وأعربت المستشارة دنيا أحمد حسين عرفة، الأمين العام المساعد لشؤون المرأة والإعاقة والحوكمة والعلاقات الإنسانية بهيئة قضايا الدولة، عن خالص الشكر والتقدير للمجلس القومي للمرأة والمركز القومي للدراسات القضائية على جهودهما في تنظيم وإعداد هذه الفعالية.

ومن جانبه، نقل القاضي هاني جورجي، المستشار القانوني للجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، تحيات المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، مؤكدًا أن المجلس يواصل جهوده في التصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة وتعزيز تمكينها، مشيرًا إلى أن دعم قضايا المرأة يمثل دعمًا لاستقرار المجتمع، وأن مواجهة التحديات المرتبطة بها تتطلب نشر الوعي المجتمعي وتعزيز تماسك الأسرة المصرية. كما شدد على أن جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث هي جريمة مكتملة الأركان وليست من العادات أو الممارسات المقبولة، لما تسببه من أضرار صحية ونفسية جسيمة للفتيات، مؤكدًا أهمية استمرار حملات التوعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة للقضاء عليها.

واستعرضت الاستاذة صفاء حبيب، رئيسة الإدارة المركزية للإعلام والمراسم بالمجلس القومي للمرأة، الجهود الوطنية للقضاء على جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، من خلال عمل اللجنة الوطنية للقضاء على هذه الجريمة، وأبرز المبادرات التوعوية والتشريعية، وجهود المجلس في نشر الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية ودعم إنفاذ القانون بما يسهم في حماية الفتيات والقضاء على هذه الجريمة.

كما قدمت المستشارة مروة هاني، مستشارة هيئة قضايا الدولة وعضو المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، محاضرة تناولت الأساس الدستوري لحماية الحق في سلامة الجسد، وجهود وزارة العدل في حماية المرأة، مؤكدة أن حماية النساء والفتيات تمثل التزامًا دستوريًا وقانونيًا.

وتناول المستشار أحمد النجار، المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة والمستشار الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة، مستعرضًا التطور التشريعي الذي شهدته مصر في مجال حماية المرأة، والعقوبات المقررة لجريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

كما قدم المستشار الدكتور ميشيل حكيم محاضرة بعنوان "المسؤولية القانونية عن جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والإشكالات العملية في إثباتها"، تناول خلالها الجوانب القانونية والعملية المرتبطة بإثبات الجريمة والتحديات التي تواجه جهات التحقيق والتقاضي.

واختتمت الدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب جامعة القاهرة، المحاضرات بعرض حول دور الطب الشرعي في إثبات جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، استعرضت خلاله الآليات العلمية والطبية المستخدمة في الكشف عن الجريمة، وأهمية التقارير الطبية الشرعية في دعم العدالة وإنفاذ القانون.

واختُتمت فعاليات اليوم بكلمة القاضي محمود السيد، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، الذي وجه الشكر للمشاركين، مؤكدًا أهمية استمرار برامج التدريب والتأهيل المتخصص للعاملين بالجهات والهيئات القضائية، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي وتعزيز كفاءة منظومة العدالة، ويعزز تكامل الجهود التشريعية والقضائية والتوعوية لمواجهة جرائم العنف ضد المرأة.