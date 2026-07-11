إمام عاشور: نعاهد وطننا أن نحمل اسم مصر بكل فخر بعد تكريم الرئيس للمنتخب

وجّه إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، رسالة وطنية عقب تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب الوطني، مؤكدًا اعتزازه بتمثيل مصر وتعهد اللاعبين بمواصلة بذل أقصى جهد لرفع اسم الوطن.

وكتب إمام عاشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:«تحيا مصر بشعبها وقيادتها ..نعاهد وطننا اليوم أن نبذل كل ما في وسعنا، وأن نحمل اسم مصر بكل فخر، ونمثلها بالشكل الذي يليق بعظمتها وتاريخها أمام العالم».

وكان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كان هناك حالة مختلفة حدثت في مصر والعالم أجمع وقت مباريات المنتخب الوطني، وذلك دليل على ما قدم من أداء.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه لـ لاعبي المنتخب الوطني:"انتوا دخلتوا البهجة والفرحة على قلوب الناس".

واسترسل: الفريق بذل جهد كبير للغاية وكنتوا مخلصين، والمنتخب الوطني ظهر في المباريات كفريق كبير، مشددا على أن شعبنا محب للرياضة.