الاتحاد الألماني يعلن توصله لاتفاق مع كلوب على تدريب المنتخب

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، توصله لاتفاق مع يورجن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، على تولي قيادة المنتخب الأول، خلفًا ليورجن ناجلسمان، بعد رحيله عن المانشافت، عقب الخروج من كأس العالم.

وقال الاتحاد الألماني في بيان: "خلال هذا الاجتماع البناء، تم التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط الرئيسية لعقد محتمل".

وأضاف :" ستتواصل المفاوضات الأسبوع المقبل. ويثق الطرفان في إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي، شريطة التوصل إلى تسوية مع جهة عمل كلوب الحالية، شركة ريد بول".

رحيل كلوب

يُذكر أن كلوب قد رحل عن تدريب ليفربول الإنجليزي منذ موسمين بعد فترة طويلة قضاها مع الريدز.