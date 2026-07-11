خرج عن مساره .. تفاصيل إصابة 14 شخصا إثر خروج عربة من قطار محلة روح بخط طنطا عن القضبان

شهدت محطة محلة روح بمحافظة الغربية ، اليوم إصابة 14 شخصا إثر خروج عربة من قطار سكة حديد عن القضبان ، وتم الدفع بأوناش لرفع اثار الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي طنطا العام.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد ، بانتقال سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والقيادات الأمنية إلى موقع الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

تحرك أمني عاجل



كما دفعت هيئة السكة الحديد بفرق الطوارئ والأوناش لرفع العربة وإعادة الحركة إلى طبيعتها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

بدأت فرق الطوارئ أعمال رفع العربة وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها بمحطة قطارات محلة روح بالتزامن مع فتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب خروج العربة عن القضبان وملابسات الواقعة.

جولة محافظ الغربية

انتقل اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، صباح اليوم، إلى محطة محلة روح، فور وقوع حادث خروج العجلة الأولى من العربة الواقعة خلف جرار القطار رقم 450 ركاب (دمنهور/قلين/طنطا) عن القضبان أثناء دخوله المحطة، وذلك لمتابعة الموقف ميدانيًا والوقوف على الإجراءات المتخذة للتعامل مع الحادث، بحضور القيادات التنفيذية ومسؤولي الهيئة القومية لسكك حديد مصر والأجهزة المعنية.

جولة محافظ الغربية



وتابع المحافظ أعمال رفع العربة الخارجة عن القضبان، حيث دفعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بفرق الطوارئ والأوناش والمعدات اللازمة لإعادة العربة إلى مسارها، والعمل على استئناف حركة القطارات وفق معدلاتها الطبيعية في أسرع وقت، كما اطمأن على انتظام أعمال الرفع.

وقررت الهيئة تشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على الأسباب الفنية للواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج الفحص.

وعقب انتهاء متابعته بالموقع، توجه محافظ الغربية إلى مستشفى طنطا العام للاطمئنان على المصابين، حيث استمع إلى تقرير من الأطقم الطبية أكد أن الإصابات جميعها خفيفة والحالات مستقرة، ووجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة ومتابعة الحالات لحين تماثلها للشفاء، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

تفقد أحوال المصابين



وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي استمرار التنسيق بين المحافظة والهيئة القومية لسكك حديد مصر وجميع الأجهزة المعنية حتى الانتهاء من أعمال الرفع وانتظام حركة القطارات، مشيدًا بسرعة استجابة فرق الطوارئ والإسعاف والأجهزة التنفيذية، وما بذلته من جهود للتعامل الفوري مع الحادث.