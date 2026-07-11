إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

اكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه تستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها المكثفة لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نُفذتها الأجهزة التنفيذية اسفرت على مدار الأسبوع الثاني من المرحلة الثالثة من «الموجة ٢٩»، عن إزالة ٩٩ حالة تعدي بالبناء المخالف على مساحة إجمالية فداناً و ١٥ قيراطاً و ٧ سهماً و ٣٠٢٦ متراً بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.