معركة نسائية.. إصابة سيدتين وطفلة خلال مشاجرة بالطوب في قنا

أصيبت سيدتان وطفلة فى مشاجرة بالطوب بين عدد من السيدات فى قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع مشاجرة بالطوب بين عدد من السيدات بقرية أولاد عمرو، نتج عنها إصابات.

وتبين إصابة كل من: حسنية.ز.ح ٤٩ عاماً، زينب.ك.ع ٢٠ عاماً، وفرحة.ك.ع ١٠ أعوام، بإصابات متنوعة نتيجة التراشق بالطوب فيما بينهم.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع المشاجرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.