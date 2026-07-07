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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قنا.. تعرف على الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي لقانونى

بيان قطاع كهرباء قنا
بيان قطاع كهرباء قنا
يوسف رجب

أعلن قطاع كهرباء قنا، بدء اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين المشتركين بنظام العدادات الكودية، والراغبين في تحويلها إلى عدادات قانونية شرعية، في إطار حرص الوزارة على تقنين أوضاع المشتركين وتسهيل الإجراءات الإدارية والفنية لضمان تقديم خدمات متميزة ومستقرة لجميع المواطنين في مختلف المحافظات.

ودعا القطاع، كافة المواطنين حائزي العدادات الكودية، والذين يمتلكون نماذج التصالح أرقام 7 أو 8 أو 10، إلى سرعة التوجه إلى مقرات خدمة العملاء المنتشرة بقطاع كهرباء قنا والهندسات التابعة له بمراكز المحافظة المختلفة لإنهاء إجراءات التحويل.

وتشمل هذه المقرات هندسات قوص، وقفط، ونقادة، وقنا شرق، وقنا غرب، بالإضافة إلى الوقف، ودشنا، ونجع حمادي شمال، ونجع حمادي جنوب، وفرشوط، وأبوتشت، حيث تم تجهيز هذه الفروع لاستقبال المواطنين وتسهيل عملية التحويل من النظام الكودي إلى النظام القانوني بكل سهولة ويسر.

وحث قطاع كهرباء قنا، المواطنين المستهدفين على ضرورة استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة لضمان إتمام عملية التحويل دون تأخير، والتي تشمل، أصل بطاقة الرقم القومي لصاحب العداد المركب والتي تم التقديم بها مسبقًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، صورة واضحة من العداد الكودي الحالي مرفقًا بها إيصال شحن حديث، وأصل نموذج التصالح المعتمد من النماذج المذكورة سلفًا لتوثيق الحالة القانونية للمنشأ.

جدير بالذكر أن مقرات خدمة العملاء بالقطاع والهندسات التابعة له تفتح أبوابها لاستقبال الجماهير يوميًا بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً، لضمان استيعاب كافة الطلبات وتقديم الخدمة لأكبر عدد من المواطنين.

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