محافظ قنا يبحث مع أعضاء مجالس الجمعيات الزراعية آليات صرف الأسمدة للمستحقين

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة مراجعة أعمال صرف الأسمدة الزراعية، من خلال توجيه لجان من المراجعة الداخلية والحوكمة، لعدم إهدار مقدرات الدولة ووصول الدعم لمستحقيه، خاصة وأنه تم تحويل عدد من الجمعيات لجهات التحقيق.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ قنا مع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الزراعية وأعضاء الجمعيات العمومية الزراعية على مستوى المحافظة، لبحث سبل دعم القطاع الزراعي، ومناقشة التحديات التي تواجه المزارعين، وآليات صرف مستلزمات الإنتاج والأسمدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة.





وأكد محافظ قنا، ضرورة توعية المواطنين بعدم قانونية البناء على الأراضي الزراعية أو خارج الحيز العمراني، والتشديد على عدم دفع مبالغ مالية لأي شخص نظير تسهيل عملية البناء المخالف.



وشدد الببلاوى، على إعادة تعليق الحيز العمراني المحدث بمجالس القرى والمدن، والتوعية باستكمال ملفات التقنين وفقًا لآخر تحديث للضوابط لعدم استرداد قطع الأرض مرة أخرى.

جاء ذلك بحضور اللواء سامي علام، السكرتير العام، ووكيل وزارة الزراعة، ومدير الضرائب العقارية، ورؤساء المدن والمراكز، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

