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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عائلة سيمبسون .. السر وراء مسلسل تحوّل إلى ماكينة تنبؤات عالمية

"عائلة سيمبسون"| كيف تحول مسلسل كرتوني إلى ماكينة تنبؤات تشغل العالم؟
"عائلة سيمبسون"| كيف تحول مسلسل كرتوني إلى ماكينة تنبؤات تشغل العالم؟
ياسمين القصاص

لم يعد اسم "عائلة سيمبسون" مرتبطا بالكوميديا الساخرة فحسب، بل أصبح مع مرور السنوات عنوانا دائما للجدل كلما شهد العالم حدثا سياسيا أو اقتصاديا أو رياضيا بارزا. 

فمن الانتخابات الأمريكية إلى الجوائز العالمية والأزمات والكوارث، يتسابق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن مشهد قديم من المسلسل يقال إنه تنبأ بما يحدث، حتى تحول في نظر كثيرين إلى ما يشبه "أرشيفا للمستقبل"، بينما يرى آخرون أن الأمر لا يتجاوز قراءة ذكية للواقع أعيد تفسيرها بعد وقوع الأحداث.

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ومع كل تطور عالمي جديد، تنتشر عشرات الصور ومقاطع الفيديو المنسوبة إلى المسلسل، قبل أن يتبين لاحقا أن عددا منها جرى التلاعب به باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو برامج تعديل الصور، وهو ما أسهم في ترسيخ أسطورة "نبوءات عائلة سيمبسون" لدى قطاع واسع من الجمهور، رغم أن كثيرا من هذه المشاهد لم يظهر أصلا في أي حلقة من حلقات العمل.

ورغم ذلك، فإن المسلسل يمتلك بالفعل سجلا من الوقائع التي اعتبرها كثيرون أقرب إلى التوقعات الدقيقة، وهو ما جعله أحد أكثر الأعمال التلفزيونية إثارة للجدل خلال العقود الماضية.

ومن أبرز هذه الوقائع، ما جاء في حلقة "رحلة ترامب الخيالية" التي عرضت عام 2015، حيث ظهرت لافتة تحمل عبارة "ترامب 2024"، قبل أن يخوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سباق الانتخابات الرئاسية مجددا في عام 2024.

كما سبق للمسلسل أن أثار اهتمام المتابعين من خلال حلقة "بارت إلى المستقبل" من الموسم الحادي عشر، التي تناولت وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إذ دارت أحداثها حول تولي ليزا سيمبسون رئاسة الولايات المتحدة بعد أزمة مالية خلفها الرئيس السابق، وهو ما أعاد الحلقة إلى الواجهة عقب انتخاب ترامب رئيسا عام 2016.

وفي المجال العلمي، توقعت إحدى حلقات المسلسل عام 2010 فوز الاقتصادي الفنلندي بنجت هولمستروم بجائزة نوبل في الاقتصاد، قبل أن يتحقق ذلك بالفعل بعد ست سنوات، عندما نال الجائزة تقديرا لإسهاماته في تطوير نظرية العقود.

أما في المجال الرياضي، فقد لفتت إحدى الحلقات الأنظار عندما ظهر هومر سيمبسون حكما في المباراة النهائية لـ كأس العالم، قبل أن يلقى القبض عليه بسبب قضية فساد، وهو ما اعتبره البعض إشارة سبقت أزمة الفساد الكبرى التي هزت الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عام 2015، وأسفرت عن توقيف عدد من كبار مسؤوليه على خلفية اتهامات بالرشوة وغسل الأموال.

ولم تتوقف الأمثلة عند السياسة والرياضة، إذ عاد الجمهور لاستحضار إحدى حلقات الموسم الثالث والعشرين بعد العرض الاستعراضي الذي قدمته نجمة البوب العالمية ليدي جاجا خلال نهائي بطولة السوبر بول، حيث ظهرت في المسلسل وهي تهبط من السماء لتقديم عرض مماثل قبل وقوع الحدث بخمس سنوات.

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كما ربط متابعون بين حلقات المسلسل وأحداث عالمية أخرى، من بينها جائحة فيروس كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، والأزمة الاقتصادية في اليونان، وانهيار مركز التجارة العالمي، رغم أن بعض هذه المقارنات تعرضت لانتقادات بسبب المبالغة أو الاعتماد على تأويلات واسعة للمشاهد.

وفي المقابل، لم تكن جميع التوقعات صحيحة، إذ تداول مستخدمون مشاهد نسبت إلى المسلسل تتحدث عن فوز كامالا هاريس برئاسة الولايات المتحدة، أو وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وكذلك وفاة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن يتبين أن بعضها مفبرك أو أن الأحداث لم تقع بالشكل الذي جرى الترويج له.

ويعد "عائلة سيمبسون" واحدا من أنجح مسلسلات الرسوم المتحركة في التاريخ، إذ بلغ عدد حلقاته حتى الآن 858 حلقة موزعة على 37 موسما، كما رشح، وفقا لقاعدة بيانات الأفلام العالمية "آي إم دي بي"، إلى 385 جائزة، فاز منها بـ 188 جائزة، من بينها 37 جائزة إيمي برايم تايم، التي تُعد من أرفع الجوائز الأمريكية في مجال الإنتاج التلفزيوني.

هل هي نبوءات أم قراءة دقيقة للواقع؟

وفي تفسير هذه الظاهرة، ترى الدكتورة سارة فوزي، مدرس الإعلام الرقمي بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن ما يميز «عائلة سيمبسون» ليس امتلاكه قدرة على التنبؤ بالمستقبل، وإنما مهارة كتابه في قراءة المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية واستشراف اتجاهاتها، ثم تحويلها إلى أحداث درامية قد تتحقق لاحقا بصورة أو بأخرى.

وأضافت- خلال تصريحات لها، أن انتشار فكرة "نبوءات سيمبسون" يرتبط أيضا بما يعرف في علم النفس بـ "انحياز البقاء"، وهو ميل الإنسان إلى تذكر التوقعات التي تصادف وقوعها، مع تجاهل عشرات أو مئات التوقعات الأخرى التي لم تتحقق، وهو ما يشبه إلى حد كبير الطريقة التي يتعامل بها البعض مع توقعات الأبراج أو العرافين.

وبين براعة الكتاب في استشراف الاتجاهات المستقبلية، ورغبة الجمهور في تصديق الروايات المثيرة، يبقى "عائلة سيمبسون" نموذجا فريدا لكيفية تحول مسلسل كرتوني ساخر إلى ظاهرة ثقافية عالمية تتجدد مع كل حدث كبير. 

وبين الوقائع التي صادفتها الأحداث، والمشاهد التي أعيد تأويلها بعد وقوعها، والمقاطع المفبركة التي زادت من انتشار الأسطورة، يظل عائلة سيمبسون واحدا من أكثر الأعمال التلفزيونية إثارة للجدل في العالم، فنجاحه لم يقتصر على كونه مسلسلا كوميديا حقق مئات الجوائز وعشرات المواسم، بل امتد إلى قدرته على إثارة النقاش حول الحدود الفاصلة بين استشراف المستقبل وقراءة الحاضر. 

وربما لم يكن السر في امتلاك كتابه قدرة خارقة على التنبؤ، بقدر ما كان في براعتهم في التقاط ملامح الواقع وتحويلها إلى قصص درامية، لتبدو بعد سنوات وكأنها كانت تروي ما لم يحدث بعد.

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