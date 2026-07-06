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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صرف 97 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة في المنيا

مديرية العمل
مديرية العمل
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اهتمام الدولة بدعم ملف التشغيل، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، ورعاية العمالة غير المنتظمة، باعتبارها أحد أهم محاور الحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، وخفض معدلات البطالة، ودعم جهود التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ تقريرًا عن حصاد إنجازات مديرية العمل بمحافظة المنيا خلال الفترة من 2024 حتى 2026، والذي تضمن أبرز ما تحقق في مجالات التشغيل، والعمالة غير المنتظمة، والتدريب المهني، والخدمات، إلى جانب أعمال تطوير ورفع كفاءة مقار المديرية.

وأوضح المحافظ أن جهود مديرية العمل أسفرت عن توفير 26 ألفًا و276 فرصة عمل، منها 14 ألفًا و122 فرصة عمل داخل المحافظة، و12 ألفًا و154 عقد عمل بالخارج، بما يعكس نجاح المديرية في فتح آفاق جديدة للتشغيل، وربط الشباب بفرص العمل داخل مصر وخارجها.

وأوضحت الدكتورة ماجدة صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا، أن المديرية أولت اهتمامًا كبيرًا بملف العمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف 97 مليونًا و743 ألف جنيه في صورة منح دورية، ورعاية اجتماعية وصحية، استفاد منها 58 ألفًا و509 مستفيدين، في إطار جهود الدولة لتوفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت أن المديرية نفذت 67 دورة تدريبية مهنية استفاد منها 933 متدربًا، بهدف تأهيل الشباب وإكسابهم المهارات التي تلبي احتياجات سوق العمل، فضلًا عن استخراج 19 ألفًا و669 شهادة قياس مستوى المهارة وكارنيه مزاولة حرفة، بما يسهم في رفع كفاءة العمالة وتأهيلها وفقًا لمتطلبات سوق العمل.

وأشارت مدير مديرية العمل إلى استمرار تنفيذ خطة تطوير البنية التحتية للمديرية، حيث يجري حاليًا تجديد وتطوير 3 مكاتب تابعة لها، بإجمالي تكلفة 82 مليونًا و252 ألف جنيه، تشمل مكتب العمل بملوي، ومكتب السلامة والصحة المهنية، والمنطقة الشمالية بمركز بني مزار، وذلك في إطار خطة الدولة لتحديث مقار تقديم الخدمات، ورفع كفاءتها، وتحسين بيئة العمل، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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