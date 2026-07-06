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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنيا تطلق أكبر خطة للأنشطة الصيفية لتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية

جامعة المنيا
جامعة المنيا
ايمن رياض

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا إطلاق أكبر خطة للأنشطة الطلابية الصيفية لعام 2026، من خلال الإدارة العامة لرعاية الطلاب، متضمنة برامج ثقافية وفنية ورياضية وعلمية واجتماعية وتطوعية، إلى جانب مراكز تدريب متخصصة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة أسبوع شباب الجامعات الرابع عشر للجامعات الحكومية والمعاهد العليا خلال شهر سبتمبر المقبل، تزامنًا مع احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن الجامعة تنظر إلى الأنشطة الطلابية باعتبارها شريكًا أساسيًا في العملية التعليمية ومحورًا لبناء شخصية الطالب، مشيرًا إلى أن الجامعات الحديثة تقاس بقدرتها على تخريج طالب يمتلك المعرفة والمهارة والثقة بالنفس وروح الابتكار والعمل الجماعي، إلى جانب الوعي الوطني والمسؤولية المجتمعية.

وأضاف أن الجامعة تضع الأنشطة الطلابية ضمن أولوياتها لدورها في اكتشاف المواهب، وتنمية القدرات، وصقل المهارات القيادية والإبداعية، وترسيخ قيم الانتماء والعمل التطوعي، من خلال توفير بيئة جامعية جاذبة تتيح لكل طالب ممارسة الأنشطة التي تتناسب مع ميوله وقدراته، مع التوسع في مشاركة الطلاب بمختلف الكليات.

وأكد الدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الخطة روعي في إعدادها تنوع الأنشطة بما يلبي اهتمامات الطلاب، ويكسبهم الخبرات العملية والمهارات القيادية والإبداعية، بما يتوافق مع توجهات الدولة في إعداد شباب مؤهل للمستقبل.

وأكد وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، أن الخطة تُنفذ من خلال الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع إدارات رعاية الطلاب بمختلف الكليات، وتشمل مسابقات وبرامج في الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية والرياضية والاجتماعية والجوالة والخدمة العامة، إلى جانب أنشطة الأسر والاتحادات الطلابية، وورش العمل والدورات التدريبية والمعسكرات والبرامج التطوعية، وبرامج تنمية المهارات الشخصية والقيادية، بما يسهم في اكتشاف المواهب ورعايتها وإعدادها للمنافسة على أعلى المستويات، وترسيخ ثقافة الإبداع والعمل الجماعي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التي وفرتها الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية.

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