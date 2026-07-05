محافظ المنيا يعلن مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2025 / 2026

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026 لجميع المراحل التعليمية، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير الأجواء المناسبة لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضح اللواء عماد كدواني أن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لانطلاق امتحانات الدور الثاني، من خلال تجهيز اللجان، والتأكد من جاهزية مقار الامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب، مع الالتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وخروجها بالشكل اللائق.

ومن جانبها، ناشدت مديرية التربية والتعليم بالمنيا الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة الجداول المعلنة لامتحانات الدور الثاني، والالتزام بالمواعيد المحددة لكل مرحلة تعليمية، مؤكدة أهمية الحضور في المواعيد المقررة والالتزام بالتعليمات المنظمة داخل اللجان، ومتمنيةً لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح.