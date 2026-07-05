أحمد موسى: تدخلات سياسية داخل الفيفا تثير الجدل في كأس العالم.. وقرارات غير عادلة تهدد نزاهة البطولة

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن استيائه من بعض القرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مؤكدًا أن هناك جدلًا واسعًا حول معايير تطبيق اللوائح داخل بطولة كأس العالم، وما يثار بشأن وجود تدخلات تؤثر على مبدأ العدالة الرياضية.

قرار الفيفا برفع الإيقاف

وأشار موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إلى قرار الفيفا برفع الإيقاف عن لاعب منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوجون، معتبرًا أن القرار جاء بالمخالفة لبعض اللوائح، على حد وصفه، مما أثار علامات استفهام حول آلية اتخاذ مثل هذه القرارات.

مدى الالتزام بالحياد الكامل

وأضاف أن هناك انتقادات متداولة بشأن تأثير بعض الأطراف داخل المنظومة الكروية على مجريات البطولة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يفتح باب التساؤلات حول مدى الالتزام بالحياد الكامل في إدارة المنافسات.

مبدأ تكافؤ الفرص

وتابع موسى أن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو كان حريصًا على استمرار المنتخبات الكبرى في المنافسة، مؤكدًا أن مثل هذه الأحاديث تثير الجدل وتطرح تساؤلات لدى الجماهير حول مدى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المنتخبات.

كما أشار إلى ما أُثير حول إشادة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بقرار رفع الإيقاف، إلى جانب الجدل المتداول بشأن تعامل بعض الحكام مع نجوم بعينهم داخل البطولة، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات حول العدالة التحكيمية.

وأكد موسى أن هناك أيضًا قرارات أخرى أثارت جدلًا، من بينها رفض التماس يتعلق بأحد اللاعبين المصريين للمشاركة في مباراة دولية، بالإضافة إلى اعتراضات من بعض المنتخبات مثل بلجيكا وإسبانيا على قرارات وُصفت بأنها بعيدة عن لوائح البطولة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن كرة القدم يجب أن تظل بعيدة عن أي تأثيرات سياسية أو اعتبارات خارجية، مشددًا على أن العدالة والشفافية هما الأساس لضمان نزاهة المنافسات الرياضية وإرضاء الجماهير حول العالم.