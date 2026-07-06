لما جبريل: حسام حسن قدم نموذجا مميزا في القيادة الفنية لمنتخب مصر

أكدت الإعلامية لما جبريل أن منتخب مصر قدّم أداءً قويًا خلال تصفيات كأس العالم، حيث تأهل إلى المونديال دون أي هزيمة، قبل أن ينجح في الوصول إلى دور الـ16 في البطولة.

وأشادت لما جبريل، خلال برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، بالمدير الفني حسام حسن، مؤكدة أنه أثبت كفاءة عالية وإخلاصًا في قيادة المنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة، ونجح في تطوير الأداء الفني للفريق.

ساعدت على التحضير الجيد للمواجهة

وأضافت أن العالم تابع ما قام به أحد أفراد الجهاز الفني قبل ركلات الترجيح في مباراة أستراليا، حيث قام بدراسة طريقة تسديد اللاعبين وتحركات حارس المرمى، في خطوة فنية ساعدت على التحضير الجيد للمواجهة.