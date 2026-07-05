نزل 1700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع الجديد

يواصل سعر الذهب اليوم جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين في سوق الصاغة ، بعدما شهد المعدن الأصفر تراجعًا جديدًا خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 5 يوليو 2026 داخل محال الصاغة، وسط استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على الأسواق.

وجاء الانخفاض الأخير بالتزامن مع تحركات الأوقية عالميًا، ليواصل الذهب الابتعاد عن أعلى مستوياته التاريخية التي سجلها خلال شهر مارس الماضي.



ويتابع آلاف المواطنين سعر الذهب اليوم بشكل لحظي، سواء بهدف الشراء أو الاستثمار أو الادخار، خاصة مع التغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق نتيجة التطورات الاقتصادية العالمية وتحركات الدولار وأسعار الفائدة.



سعر الذهب اليوم في مصر

أظهرت آخر تحديثات سوق الصاغة تراجعًا جديدًا في أسعار مختلف الأعيرة، حيث فقد عيار 21 نحو 10 جنيهات مقارنة بمستوياته السابقة، بينما بلغ إجمالي التراجع منذ نهاية الأسبوع الماضي نحو 15 جنيهًا للجرام.

وجاءت أسعار الذهب وفق آخر تحديث كالتالي:

عيار 24: 6760 جنيهًا للبيع، و6691.5 جنيهًا للشراء.

عيار 22: 6196.75 جنيهًا للبيع، و6133.75 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 5915 جنيهًا للبيع، و5855 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 5070 جنيهًا للبيع، و5018.5 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 47320 جنيهًا للبيع، و46840 جنيهًا للشراء.

وتعكس هذه الأرقام استمرار التحركات الهادئة التي يشهدها سعر الذهب اليوم داخل السوق المحلية.

عيار 21 يواصل التراجع

يظل عيار 21 الأكثر تداولًا داخل السوق، ولذلك يحظى باهتمام واسع من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج والمستثمرين.

وسجل سعر الذهب اليوم لعيار 21 نحو 5915 جنيهًا للبيع و5855 جنيهًا للشراء، بعد انخفاض جديد بلغ نحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم.

كما تشير بيانات السوق إلى أن عيار 21 فقد ما يقرب من 1735 جنيهًا مقارنة بأعلى مستوى تاريخي سجله خلال شهر مارس الماضي، وهو ما يعكس حجم التغيرات التي شهدها سوق الذهب خلال الأشهر الأخيرة.



سعر الذهب اليوم عيار 24

واصل عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المختلفة، تسجيل مستويات مرتفعة رغم التراجع الأخير، حيث بلغ 6760 جنيهًا للبيع و6691.5 جنيهًا للشراء.

ويعد هذا العيار الخيار الأول للراغبين في شراء السبائك الذهبية والاستثمار طويل الأجل، نظرًا لارتفاع نسبة الذهب الخالص فيه مقارنة بباقي الأعيرة.

أسعار الجنيه الذهب والأوقية

سجل الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم نحو 47320 جنيهًا للبيع، مقابل 46840 جنيهًا للشراء، متأثرًا بحركة أسعار الذهب محليًا.

أما على المستوى العالمي، فقد سجلت أونصة الذهب نحو 4176.17 دولارًا للبيع و4174.64 دولارًا للشراء، وهو ما يوضح استمرار ارتباط سعر الذهب اليوم في مصر بتحركات الأسواق العالمية.

لماذا تراجع سعر الذهب اليوم؟

يرتبط سعر الذهب اليوم بعدد من العوامل الاقتصادية التي تؤثر بصورة مباشرة على حركة المعدن النفيس، ومن أبرزها:

تغيرات العرض والطلب داخل الأسواق.

تحركات أسعار الذهب العالمية.

قوة الدولار الأمريكي.

أسعار الفائدة العالمية.

الأزمات السياسية والاقتصادية.

قرارات البنوك المركزية.

التوترات الجيوسياسية.

المضاربات داخل الأسواق المالية.

تكاليف استخراج وتعدين الذهب.

ويرى خبراء السوق أن اجتماع هذه العوامل يفسر حالة التذبذب التي يشهدها الذهب خلال الفترة الحالية.

المصنعية تظل العامل الأهم عند الشراء

رغم متابعة الكثيرين لـ سعر الذهب اليوم، فإن المصنعية تبقى عنصرًا أساسيًا في تحديد التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية.

ويتراوح متوسط قيمة المصنعية والدمغة داخل محال الصاغة بين 65 و300 جنيه للجرام، وفقًا لنوع المشغول والمنطقة والمحافظة والعلامة التجارية وقد ترتفع بصورة أكبر في المشغولات ذات التصميمات الخاصة أو التابعة للماركات الشهيرة.

ولهذا ينصح المتخصصون بمقارنة أسعار المصنعية بين أكثر من محل قبل اتخاذ قرار الشراء.

الذهب بين الاستثمار والادخار

لا يزال الذهب يحتفظ بمكانته باعتباره أحد أهم أدوات الادخار وحفظ القيمة، خاصة في أوقات التقلبات الاقتصادية.



ويتابع المستثمرون سعر الذهب اليوم بصورة مستمرة لتحديد أفضل توقيت للبيع أو الشراء، في ظل استمرار حالة التذبذب التي تشهدها الأسواق العالمية.

ويرى محللون أن الذهب يظل من أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون عند تصاعد الأزمات الاقتصادية أو الجيوسياسية.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يتوقع استمرار التحركات المحدودة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع بقاء السوق المحلية مرتبطة بشكل مباشر بتحركات الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار.

كما تظل قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب تطورات الاقتصاد العالمي، من أبرز العوامل التي ستحدد الاتجاه القادم للأسعار.