فرصة للشراء.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

يستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الأحد 5 يوليو، حيث يتذبذب ما بين الانخفاض والارتفاع وهو ما يجعل الجميع في حالة ترقب لاسعار الذهب يوميا ..



أسعار الذهب في مصر اليوم:

سعر الذهب عيار 24: 6725 جنيها

سعر الذهب عيار 21: 5885 جنيهات

سعر الذهب عيار 18: 5044 جنيها

سعر الذهب عيار 14: 3923 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم 47080 جنيها

سعر الأونصة: 209170 جنيها

مكاسب قوية للذهب على مدار عام

سجلت أسعار الذهب في مصر مكاسب قوية على مدار 365 يومًا، خلال الفترة الممتدة من 1 يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026، مدعومة بمزيج من العوامل العالمية والمحلية، في مقدمتها مشتريات البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية، واستمرار الضغوط التضخمية عالميًا، إلى جانب قوة الطلب المحلي على المعدن النفيس باعتباره أحد أهم أدوات الحفاظ على القيمة، وفقًا لتقرير فني صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.



ارتفاع الذهب عيار 21 بنسبة 22.93%

وأظهرت بيانات التقرير ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، بنسبة 22.93%، بعدما صعد من 4645 جنيهًا إلى 5710 جنيهات، محققًا مكاسب بلغت 1065 جنيهات للجرام، فيما ارتفع سعر الأوقية عالميًا بنسبة 20.03%، ليصعد من 3339.18 دولارًا إلى 4008.30 دولارًا خلال الفترة نفسها، بإجمالي زيادة بلغت 669 دولارًا للأوقية.



الذهب ملاذ آمن



وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن الذهب نجح خلال الاثني عشر شهرًا الماضية في تأكيد مكانته كإحدى أهم أدوات التحوط، بعدما تجاوز دوره التقليدي كملاذ آمن، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتزايد المخاطر الجيوسياسية، وتغير توجهات السياسة النقدية العالمية.



وأضاف أن الذهب أثبت أنه الرابح الأكبر خلال عام 2026، مدفوعًا بالطلب الحقيقي من المستثمرين والأفراد، وليس بالمضاربات، مؤكدًا أن السوق المحلية شهدت خلال ذروة الصراع الأمريكي الإيراني ارتفاعًا غير مسبوق في الطلب على الذهب الفعلي، ما أدى إلى اتساع الفجوات السعرية بين الأسعار المحلية والسعر العادل المستند إلى الأوقية العالمية.



تصحيح واستقرار



وأوضح إمبابي أن السوق دخلت عقب انحسار حدة التوترات الجيوسياسية في مرحلة تصحيح طبيعية، إلا أن استمرار الطلب المحلي، خاصة من جانب المستثمرين والمدخرين الراغبين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم، حافظ على قوة السوق وحدّ من وتيرة تراجع الأسعار.



وأشار إلى أن تحسن أداء الجنيه المصري خلال الأشهر الأخيرة لم يكن كافيًا لخفض أسعار الذهب، إذ سجل الدولار نحو 49.43 جنيهًا مطلع يوليو 2025، قبل أن يرتفع إلى 54.58 جنيهًا في نهاية مارس 2026، ثم يتراجع إلى نحو 49.18 جنيهًا بنهاية يونيو، مع تحسن العملة المحلية بنحو 5.19% خلال الشهر الأخير.

وأكد أن هذا التحسن كان من المفترض أن ينعكس على الأسعار المحلية، إلا أن قوة الطلب الداخلي حدّت من تأثير انخفاض سعر الصرف، وهو ما أبقى الذهب عند مستويات مرتفعة.

